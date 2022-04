Delta Plus Group : un beau niveau de rentabilité opérationnelle

(Boursier.com) — En 2021, Delta Plus Group réalise un chiffre d'affaires de 344,2 millions d'euros (288,7 ME en 2020).

Grâce à cette augmentation de chiffre d'affaires, à la bonne tenue des marges et à une maîtrise de ses coûts de structure, en dépit de la forte hausse des prix de certaines matières et des coûts de transport tout au long de l'année, Delta Plus Group affiche en 2021 une progression en valeur de sa rentabilité opérationnelle. Elle atteint un niveau de 48,1 ME (14% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2021), en hausse de 0,3 points par rapport au niveau d'avant la crise sanitaire (13,7% au 31 décembre 2019).

Le résultat net consolidé s'affiche en augmentation de +13,2% au 31 décembre 2021, à 32,7 ME (28,9 ME pour l'exercice précédent=.

Le résultat net consolidé part du Groupe se monte à 32,4 ME au 31 décembre 2021 (+10,8%).

Structure financière

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel (en nombre de jours de chiffre d'affaires) s'est stabilisé en 2021 sur les niveaux historiquement bas atteints au 31 décembre 2020. Il s'élève à 102,2 ME (+15,2 ME) et représente 107 jours de chiffre d'affaires au 31 décembre 2021 (109 jours au 31 décembre 2020, et 131 jours à fin 2019).

Au passif, les capitaux propres sont en hausse de +38 ME sur un an, à 195,1 ME. Les dettes financières nettes (avant IFRS16) s'élèvent à 91,3 ME. Elles sont en hausse de 7,6 ME par rapport au 31 décembre 2020. En particulier, la dette bancaire nette a augmenté de 7,5 ME sur l'année pour s'élever à 90,8 ME au 31 décembre 2021, conséquence des financements moyen-terme levés en cours d'année et destinés à financer les acquisitions réalisées en 2021.

Les ratios d'endettement se maintiennent à des niveaux très satisfaisants en dépit des acquisitions réalisées en 2021, toutes financées par emprunts bancaires. La dette bancaire nette avant IFRS16 (90,8MEUR) représente 47% des capitaux propres (53% fin 2020) et 1,7 fois l'Ebitda des 12 derniers mois comme au 31 décembre 2020.

Le Prêt Garanti par l'Etat, d'un montant de 42 ME, obtenu par le Groupe au mois de juin 2020, a été remboursé à hauteur de 28 ME en juin 2021. Le solde de 14 ME a été prolongé sur une période de 2 ans, jusqu'en juin 2023.

Perspectives 2022

Delta Plus Group a démontré depuis 2 ans sa capacité à limiter les conséquences de la crise liée au Covid-19 sur son activité et à poursuivre dans le même temps une politique volontariste d'acquisitions, confirmant à travers 8 acquisitions finalisées depuis début 2020 sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe a atteint ses objectifs principaux en 2021 qui consistaient à réussir l'intégration au sein du Groupe des nouvelles filiales acquises (contribution au chiffre d'affaires proche de 46 ME en ligne avec les perspectives les plus optimistes élaborées au moment de leur acquisition) et à tirer profit du retour progressif à la normale sur ses marchés historiques, tout en répondant à la demande sur certains produits destinés à la protection contre le Covid-19. Delta Plus Group a enregistré une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires de plus de 5%, en dépit d'un effet de base défavorable sur les ventes de produits Covid-19.

Le Groupe envisage pour 2022 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit de contextes macro-économique et géopolitique très incertains.

Grâce aux acquisitions de Maspica en Italie et Safety Link en Australie, finalisées respectivement en janvier et mars 2022, Delta Plus Group confirme sa volonté de poursuivre, dans les années qui viennent, son développement dans des métiers à forte valeur ajoutée, et dans des régions à fort potentiel de croissance permettant au Groupe de déployer sa stratégie de montée en gamme. A court terme, l'intégration de ces deux sociétés, au 1er janvier 2022, devrait générer pour le Groupe un effet de périmètre de plus de 13%.

Le Groupe a atteint en 2021 un niveau de rentabilité opérationnelle courante élevé, supérieur à celui de 2019. L'année 2022 s'annonce plus incertaine compte-tenu notamment des évènements Russo/Ukrainiens et de leurs répercussions sur l'économie mondiale. Le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 8,2 ME sur cette zone géographique en 2021, et ambitionnait d'atteindre un chiffre d'affaires de 9,6 ME en Ukraine et en Russie en 2022. Les évènements actuels font donc peser un risque certain sur cette perspective. "Nous déplorons cette situation et apportons tout notre soutien à nos employés locaux touchés par ces évènements tragiques", commente Delta Plus Group.

Outre ces troubles géopolitiques, le Groupe constate la persistance, depuis 2021, de fortes tensions inflationnistes, touchant notamment le prix du transport et des matières premières. Cette situation devrait perdurer en 2022.

Dans ce contexte incertain, le Groupe ambitionne de poursuivre sa croissance tout en maintenant son niveau de rentabilité actuel, et en renforçant sa structure financière afin d'assurer le financement de son développement.

Dividende

Le dividende proposé à la prochaine Assemblée générale s'élèvera à 1,10 Euro par action, en augmentation de 10% par rapport au dividende versé l'an dernier (1 euro).