Delta Plus Group : sans réaction

(Boursier.com) — Suite à l'approbation de sa demande d'admission par le Comité des Admissions d'Euronext, Delta Plus Group annonce que le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 20 décembre.

Ce transfert permettra à Delta Plus Group d'être admis à la cotation sur un marché proposant un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels du Groupe.

Le transfert de cotation sur Euronext Growth Paris répond à l'objectif de Delta Plus Group de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers à un coût plus raisonnable, tout en maintenant une relation de qualité avec ses actionnaires et avec les investisseurs.

Le projet de transfert avait été approuvé par les actionnaires de la Société, réunis en Assemblée Générale le 15 octobre, et mis en oeuvre par la Conseil d'Administration le jour même.

La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.

Le code ISIN d'identification des titres Delta Plus Group reste inchangé (FR0013283108) ; le mnémonique devient ALDLT.

Le titre est stable ce vendredi à 89,80 euros ce vendredi en bourse de Paris. Portzamparc dit "conserver" le dossier sur la base de ce planning confirmé, "sans impact sur sa recommandation".