Delta Plus Group : recherché

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale mixte des actionnaires de Delta Plus Group a approuvé conformément aux dispositions de l'article L.421-14 du Code Monétaire et Financier, le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment B), vers le système multilatéral de négociation Eurnonext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en oeuvre ce transfert de marché de cotation. Le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 15 octobre à l'issue de l'Assemblée Générale mixte des actionnaires, a décidé de mettre en oeuvre ce transfert...

Ce projet vise à permettre à Delta Plus Group de réduire son exposition aux contraintes réglementaires associées au marché Euronext et d'être admis à la cotation sur un marché proposant un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels du groupe. "L'objectif est de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers à un coût plus raisonnable, tout en maintenant une relation de qualité avec ses actionnaires et avec les investisseurs" commente le groupe.

Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a ajusté sa cible de 103 à 102 euros avec un avis à 'conserver'. Le titre monte de 4,5% ce lundi à 92 euros.