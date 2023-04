Delta Plus Group réagit peu aux annonces

(Boursier.com) — Delta Plus Group recule légèrement de 0,7% à 69,90 euros ce mardi, alors que les ventes ont progressé de 22,1% sur l'année 2022 (+2,9% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 420,2 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant a également augmenté par rapport à 2021 (+8,9%). Il s'établit à 52,4 ME. Ramené en pourcentage du chiffre d'affaires, il atteint 12,5% du chiffre d'affaires (-1,5 point par rapport à l'exercice 2021).

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 34,7 ME. Le résultat net part du Groupe s'élève à 33,8 ME (+4,2% par rapport à 2021).

La structure bilancielle reste solide... Les capitaux propres se renforcent, les ratios d'endettement augmentent du fait de l'impact des trois acquisitions réalisées au cours de l'exercice écoulé, et le besoin en fonds de roulement opère un retour sur les niveaux normatifs des exercices précédant la crise du Covid-19.

Les dettes financières nettes (avant IFRS16) s'élèvent à 173 ME. Elles sont en hausse de 81,7 ME par rapport au 31 décembre 2021. En particulier, la dette bancaire nette a augmenté de 72,1 ME sur l'année pour s'élever à 162,9 ME au 31 décembre 2022, conséquence des financements moyen-terme levés en cours d'année et destinés à financer les acquisitions réalisées en 2022. Les ratios d'endettement se maintiennent à des niveaux satisfaisants en dépit des acquisitions réalisées en 2022, toutes financées par emprunts bancaires. La dette bancaire nette avant IFRS16 (162,9MEUR) représente 73% des capitaux propres (47% fin 2021) et 2,8 fois l'Ebitda des 12 derniers mois (1,7 au 31 décembre 2021).

Le Prêt Garanti par l'Etat, d'un montant de 42 ME, obtenu par le Groupe au mois de juin 2020, avait été remboursé à hauteur de 28 ME en juin 2021. Le solde de 14 ME a été prolongé sur une période de deux ans, jusqu'en juin 2023.

Le dividende proposé à la prochaine Assemblée générale du 16 juin s'élèvera à 1,1 euro par action, stable par rapport au dividende versé l'an dernier (1,1 euro).

Perspectives affichées

Le groupe ambitionne pour 2023 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique très incertain. En 2023, un reliquat d'effet périmètre de l'ordre de 4 ME, lié à l'acquisition de Drypro (Mexique), impactera positivement le chiffre d'affaires du premier semestre, ce qui devrait représenter un effet périmètre de l'ordre de +2% sur les six premiers mois de l'année.

A l'inverse, le récent renforcement de l'euro par rapport au dollar et à la plupart des devises devrait quant à lui se traduire sur le 1er semestre 2023 par un effet de change négatif de l'ordre de -2%... "En première lecture, nous maintenons nos scénarios 2023-2024, avec une croissance organique de 3%/an et un retour graduel sur une MOC normative de 14%" commente Portzamparc qui maintient sa recommandation à 'Renforcer' en visant un cours de 86 euros sur le dossier.