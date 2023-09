Delta Plus Group réagit bien aux annonces

(Boursier.com) — Delta Plus Group grimpe de 3,4% à 72,30 euros ce mardi, alors que les ventes du groupe ont progressé de 4% sur les 6 premiers mois de 2023 (+9,1% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 213 ME. Cette croissance s'est accompagnée d'un redressement des marges avec le concours de l'accalmie observée sur le front des tensions inflationnistes, notamment concernant le prix du transport et de certaines matières premières. Le résultat opérationnel augmente ainsi de +14,4% (28,3 ME en 2023 contre 24,8 ME en 2022). Il représente 13,3% du chiffre d'affaires contre 12,1% en 2022.

Le résultat net, à 19,8 ME au 30 juin 2023, a progressé également (+29,7% par rapport à 2022), à la faveur notamment de l'augmentation du résultat opérationnel.

La structure bilancielle s'est renforcée au premier semestre 2023, sous l'effet de la capacité d'autofinancement dégagée au cours du semestre. Le BFR et les ratios d'endettement du Groupe évoluent favorablement après avoir été impactés l'an dernier par les trois acquisitions réalisées au cours de l'exercice.

L'augmentation du chiffre d'affaires, l'atténuation des tensions inflationnistes et le renforcement de l'Euro par rapport au Dollar permettent à Delta Plus Group d'afficher une progression de 14,4% de sa rentabilité opérationnelle semestrielle, qui atteint un niveau de 28,3 ME.

Comme attendu, ce résultat exprimé en % du chiffre d'affaires marque un retour sur les niveaux de rentabilité atteints avant la période du Covid-19 (13,3% au 30 juin 2023 contre 12,1% l'an dernier et 13% au 30 juin 2019).

Bilan en soutien

Le coût du financement est ressorti en hausse de +0,8 ME par rapport à 2022, à 2,2 ME, conséquence de l'augmentation des taux d'intérêts sur les découverts bancaires utilisés par le Groupe pour financer le BFR. Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève quant à lui à 19,4 ME au 30 juin 2023.

Sur le plan bilanciel, le premier semestre 2023 a permis au Groupe de renforcer sa structure financière. La dette bancaire nette, à 142,8 ME (en baisse de -20,1 ME sur six mois) représente 63% des capitaux propres (contre 73% il y a six mois) et 2,3 fois l'EBITDA des douze derniers mois (contre 2,8 au 31 décembre 2022). Enfin, les capitaux propres sont en hausse de 4,4 ME sur le semestre, à 226,4 ME.

L'impact du résultat net des 6 premiers mois de 2023 (+19,8 ME) est partiellement compensé par le versement de dividendes effectué au mois de juin 2023 (-8,1 ME). Les capitaux propres subissent également des impacts de change négatifs sur le premier semestre (-8,7 ME).

Ambitions affichées

Le groupe ambitionne pour 2023 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique toujours très incertain.

En 2023, un reliquat d'effet périmètre de 3,6 ME, lié à l'acquisition de Drypro (Mexique), impacte positivement le chiffre d'affaires du premier semestre, ce qui représente un effet périmètre de +1,8% sur les six premiers mois de l'année (environ +0,8% sur l'ensemble de l'année).

A l'inverse, le récent renforcement de l'Euro par rapport à de nombreuses devises devrait quant à lui se traduire en 2023 par un effet de change négatif de l'ordre de -2% (hors impact Peso Argentin).

Sur le plan de la rentabilité, l'année 2023 reste marquée par des évènements qui font peser des incertitudes à court terme : guerre en Ukraine, persistance de tensions inflationnistes, incertitudes sur l'évolution des cours des principales devises mondiales.

Dans ce contexte, le groupe continue de mettre en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à amorcer un retour sur des niveaux similaires à ceux de la période ayant précédé la crise du Covid-19 (résultat opérationnel courant de 13,7% en 2019).

Les résultats du premier semestre 2023 permettent de confirmer cet objectif.

"Cette publication, très légèrement au-dessus de nos attentes, se veut rassurante pour la fin d'année" commente Portzamparc qui confirme sa recommandation 'Acheter' en visant un cours de 87 euros.