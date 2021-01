Delta Plus Group rachète Alsolu

Delta Plus Group rachète Alsolu









(Boursier.com) — Delta Plus Group a annoncé l'acquisition de la société française Alsolu, qui conçoit, fait fabriquer et commercialise une gamme complète de dispositifs de protection collective (garde-corps), d'accès en hauteur (échelles, escaliers) et de protection individuelle (ancrages et lignes de vie).

Alsolu a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2020, un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros, réalisé à 75% en France et à 25% à l'export (Italie, Espagne, Allemagne et Belgique principalement). L'effectif de la société est de 50 personnes.

L'ambition de Delta Plus Group est de capitaliser sur le savoir-faire démontré des équipes d'Alsolu et de Delta Plus Systems en France pour mettre en commun une offre complète dédiée à la protection collective et aux accès en hauteur et confirmer les niveaux de croissance actuels sur ces marchés.

Quatre ans après être entré sur ce marché à fort potentiel, et grâce à l'intégration d'Alsolu au sein de Delta Plus Systems à compter du 1er janvier 2021, le Groupe ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'Euros sur l'activité Systems cette année.