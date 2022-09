Delta Plus Group publie un résultat net de 15,2 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) a approuvé le 2 septembre 2022 les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre de l'exercice 2022.

Les résultats du premier semestre 2022 confirment les tendances évoquées à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires semestriel en juillet dernier.

Les ventes de DELTA PLUS GROUP ont progressé de +22,8% sur les six premiers mois de 2022 (+4,7% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 204,9 ME.

Cette croissance s'est accompagnée d'une bonne tenue des marges au regard des difficultés apparues au premier semestre : guerre en Ukraine, confinements stricts en Chine en raison du Covid-19, persistance d'importantes tensions inflationnistes touchant notamment le prix du transport, des matières premières et de l'énergie, affaiblissement de l'Euro. Le résultat opérationnel augmente ainsi de +7,9% (24,8 ME en 2022, contre 22,9 ME en 2021). Il s'élève à 12,1% du chiffre d'affaires contre 13,8% en 2021.

Le résultat net, à 15,2 ME au 30 juin 2022, progresse également (+4% par rapport à 2021), grâce notamment à l'augmentation du résultat opérationnel.

La structure bilancielle reste solide au premier semestre 2022, sous l'effet de la capacité d'autofinancement dégagée au cours du semestre. Le BFR et les ratios d'endettement du Groupe sont temporairement impactés de façon négative au 30 juin par l'intégration de Maspica et Safety Link sur une période de seulement six mois.

Grâce à l'augmentation de son chiffre d'affaires, et en dépit d'évènements qui ont fait font peser sur le premier semestre 2022 des incertitudes sur le niveau de rentabilité à court terme, Delta Plus Group affiche une progression de 7,9% de sa rentabilité opérationnelle semestrielle, qui atteint un niveau de 24,8 ME.

Comme attendu, ce résultat exprimé en % du chiffre d'affaires est en repli au premier semestre (12,1% au 30 juin 2022 contre 13,8% l'an dernier), les mesures prises par le Groupe afin de limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à défendre un niveau de résultat en ligne avec les exercices précédents devant principalement impacter le second semestre de l'année.

Les éléments non courants (-2,7 ME) incluent notamment les frais d'acquisitions engagés par le Groupe dans le cadre de son activité M&A.

Le coût du financement est en hausse de 0,4 ME par rapport à 2021, à 1,4 ME, conséquence de l'augmentation des dettes bancaires souscrites pour financer les récentes acquisitions.

Le taux effectif d'impôts, qui s'est élevé à 26% au premier semestre 2022, est en ligne avec celui de l'an dernier (27%).

Intégrant ces différents éléments, le résultat net consolidé s'affiche en augmentation de +4% au 30 juin 2022, à 15,2 ME, contre 14,7 ME pour les six premiers mois de l'exercice précédent. Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève quant à lui à 14,7 ME au 30 juin 2022.

Sur le plan bilanciel, le premier semestre 2022 a permis au Groupe de conserver une structure financière solide.

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel est revenu sur des niveaux proches de ceux d'avant la crise du Covid-19.

Il s'élève à 131 jours de chiffre d'affaires au 30 juin 2022 contre 107 jours au 31 décembre 2021, pénalisé au 30 juin 2022 par l'intégration de Maspica et Safety Link, qui ne contribuent qu'à hauteur de six mois au chiffre d'affaires des douze derniers mois. Retraité de cet impact ponctuel, le BFR normatif s'affiche à 123 jours.

Les ratios d'endettement se maintiennent à des niveaux satisfaisants en dépit des acquisitions réalisées au cours des derniers mois, toutes financées par emprunts bancaires. La dette bancaire nette (159,4 ME) représente 73% des capitaux propres (contre 47% il y a six mois) et 2,9 fois l'EBITDA des douze derniers mois (contre 1,7 au 31 décembre 2021).

Ces indicateurs sont également pénalisés au 30 juin par l'intégration sur six mois seulement des sociétés Maspica et Safety Link. Le Groupe anticipe un niveau de levier proche de 2,5 fois l'EBITDA des douze derniers mois au 31 décembre 2022.

Enfin, les capitaux propres sont en hausse de 21,9 ME sur le semestre, à 217 ME. L'impact du résultat net des six premiers mois de 2021 (+15,2 ME) est partiellement compensé par le versement de dividendes effectué au mois de juin 2022 (-7,9 ME). Les capitaux propres bénéficient également d'impacts de change positifs sur le premier semestre (+9,9 ME).

Perspectives 2022

-Confirmer une croissance organique positive du chiffre d'affaires en 2022

-Réussir l'intégration des sociétés Maspica et Safety Link, acquises au premier trimestre 2022

-Défendre le niveau de rentabilité opérationnelle dans un contexte défavorable

-Confirmer la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Delta Plus Group a démontré depuis 2020 sa capacité à limiter les conséquences de la crise liée au Covid-19 sur son activité et à poursuivre dans le même temps une politique volontariste d'acquisitions, confirmant à travers 8 acquisitions finalisées depuis début 2020 sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe débute l'année 2022 avec une croissance organique dynamique de plus de 4%, confirmant la tendance du second semestre 2021, tout en bénéficiant d'un effet de base légèrement favorable.

Les premiers mois d'intégration des nouvelles filiales acquises (contribution au chiffre d'affaires proche de 25 ME au premier semestre) sont satisfaisants et permettent de confirmer l'objectif initial affiché d'un effet périmètre de l'ordre de 13% sur l'ensemble de l'année.

Le Groupe ambitionne toujours par ailleurs pour 2022 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique très incertain.

En effet, le premier semestre a été marqué par des évènements qui font peser sur la suite de l'année 2022 des incertitudes sur le niveau de rentabilité à court terme : guerre en Ukraine, confinements stricts en Chine, persistance d'importantes tensions inflationnistes touchant notamment le prix des matières premières et de l'énergie, variations significatives des taux de change des principales devises mondiales.

Dans ce contexte, le Groupe met en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à défendre un niveau de résultat en ligne avec les exercices précédents.

En outre, le Groupe ambitionne de conserver une structure financière solide lui permettant d'assurer le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de renforcement géographique.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2022 le 7 novembre.