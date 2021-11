Delta Plus Group : publie un chiffre d'affaires de 80,7 ME au 3ème trimestre (+12%)

(Boursier.com) — Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), ont progressé de +18,4% (+38,5 ME) sur les 9 premiers mois de l'année 2021 et atteignent 247,5 millions d'Euros.

Le groupe confirme une croissance organique soutenue depuis le début de l'année (+5,4%) et a bénéficié d'un effet de périmètre positif lié à l'intégration de ERB Industries (USA), société acquise en Décembre 2020, et des sociétés Alsolu (France) et Artex (Allemagne) acquises en début d'année 2021.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires consolidé progresse de +5,4% sur les neuf premiers mois de 2021 (+11,3 ME). Comme anticipé, la croissance organique est en léger repli au troisième trimestre 2021 en raison d'un effet de base défavorable lié au fort rebond d'activité enregistré à la même époque l'an dernier.

L'effet périmètre positif (+16,7%) représente un impact de +34,9 ME sur le chiffre d'affaires en 2021.

Les effets de change, défavorables pour -7,7 ME depuis le début de l'année, ont un impact de -3,7% sur le chiffre d'affaires. L'effet de change négatif est limité à -0,6 ME au troisième trimestre 2021.

Le premier semestre 2020 avait été marqué par l'épidémie de Coronavirus (Covid-19) qui a frappé la Chine, puis une grande partie de l'Europe et de l'Amérique, et qui avait commencé à impacter les activités du groupe à partir du mois de Février 2020.

Ce contexte sanitaire et économique exceptionnel avait eu pour conséquence l'an dernier un fort ralentissement des ventes réalisées sur la plupart des produits d'équipement de protection individuelle commercialisés par le Groupe, à l'exception des masques, combinaisons jetables, et de certains gants et lunettes de protection, dont les ventes avaient été très élevées dans la plupart de nos filiales tout au long de l'année 2020, ces produits étant utilisés pour se protéger du virus.

Ces ventes avaient d'ailleurs conduit, pour plusieurs de ces références de produits, à des ruptures de stocks et à des difficultés de réapprovisionnements durables.

Compte-tenu des éléments exceptionnels qui ont marqué l'année 2020, et du retour à une activité plus usuelle en 2021, la croissance du Groupe a logiquement bénéficié cette année d'une forte reprise sur les produits qui avaient particulièrement souffert du ralentissement économique en 2020.

L'effet de base, défavorable sur les produits "Covid-19" a quant à lui pesé en sens inverse sur la croissance organique de 2021.

Perspectives 2021

Bénéficier de la reprise de l'activité économique en 2021

Améliorer le niveau de rentabilité d'avant crise sanitaire

Confirmer la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Réussir l'intégration des récentes acquisitions

Delta Plus Group a démontré tout au long de l'année 2020 et sur les neuf premiers mois de 2021 sa capacité à limiter les conséquences de la crise liée au Covid-19 sur son activité et dans le même temps à poursuivre une politique volontariste d'acquisitions, confirmant ainsi sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe a finalisé au cours des derniers mois les opérations suivantes, qui sont intégrées dans le chiffre d'affaires du Groupe depuis le 1er janvier 2021 :

Décembre 2020 : Acquisition de ERB Industries aux Etats-Unis, acteur proposant sur le marché américain une offre d'équipements de protection de la tête et du corps

Janvier 2021 : Acquisition d'Alsolu en France dans le secteur de la protection collective et des accès en hauteur

Janvier 2021 : Acquisition d'Artex, acteur significatif des équipements de protection individuelle antichute en Allemagne

Le Groupe s'est fixé comme objectif majeur en 2021 de réussir l'intégration au sein du Groupe de ces nouvelles filiales.

Un autre enjeu pour le groupe en 2021 est de tirer profit du retour progressif à la normale sur ses marchés historiques, tout en répondant à la demande qui demeure en 2021 sur certains produits destinés à la protection contre le Covid-19.

Delta Plus Group dispose d'une structure financière saine, et devrait enregistrer cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, proche de 5%, en dépit d'un effet de base défavorable sur les ventes de produits Covid-19.

Le groupe ambitionne par ailleurs d'atteindre un niveau de rentabilité opérationnelle courante légèrement supérieur à celui de 2019, l'année 2020 ne pouvant servir de référence compte-tenu de son caractère atypique.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021

Jeudi 10 février 2022, après bourse.