Delta Plus Group : près de 3% de croissance organique en 2022

(Boursier.com) — Les ventes de Delta Plus Group ont progressé de +22,1% (+76 ME) sur l'année 2022. Elles atteignent un niveau record de 420,2 millions d'euros.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires consolidé progresse de +2,9% en 2022 (+10,1 ME). L'effet périmètre positif (+16,4%) représente un impact de +56,5 ME sur le chiffre d'affaires en 2022. Les effets de change, favorables (+9,4 ME sur l'année) ont un impact de +2,7% sur le chiffre d'affaires.

Perspectives

Le Groupe ambitionne pour 2023 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique très incertain.

En 2023, un reliquat d'effet périmètre de l'ordre de 4 ME, lié à l'acquisition de Drypro (Mexique), impactera positivement le chiffre d'affaires du premier semestre, ce qui devrait représenter un effet périmètre de l'ordre de +2% sur les six premiers mois de l'année.

A l'inverse, le récent renforcement de l'Euro par rapport au Dollar et à la plupart des devises devrait se traduire sur le 1er semestre 2023 par un effet de change négatif de l'ordre de -2%.

Sur le plan de la rentabilité, l'année 2022 aura été marquée par des évènements qui ont fait peser des incertitudes à court terme : guerre en Ukraine, confinements stricts en Chine, persistance d'importantes tensions inflationnistes touchant notamment le prix des matières premières, du transport et de l'énergie, variations significatives des taux de change des principales devises mondiales. Dans ce contexte, le Groupe continue de mettre en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à défendre un niveau de résultat 2022 en ligne avec les performances affichées au 1er semestre.

En outre, Delta Plus Group ambitionne de conserver une structure financière solide lui permettant d'assurer le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de renforcement géographique.