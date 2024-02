Delta Plus Group maintient la croissance malgré un contexte incertain

(Boursier.com) — Les ventes de Delta Plus Group ont progressé de +0,1% (+0,4 ME) sur l'année 2023 et atteignent 420,6 ME. Le groupe a enregistré en 2023 une croissance organique positive de +14%, dans la lignée des précédentes publications. Hors impact lié à l'hyperinflation en Argentine, la croissance organique s'élève à +1,9% en 2023 (+7,9 ME).

Le groupe a également bénéficié d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration de Drypro (Mexique), société intégrée dans le périmètre du Groupe au 1er juillet 2022. L'effet de périmètre positif (+0,9%) représente un impact de +3,6 ME sur le chiffre d'affaires. En revanche, les effets de change négatifs ont continué à peser sur le chiffre d'affaires 2023 (-14,7%).

Les évènements, qui ont impacté de façon significative l'économie argentine en 2023, ont eu un impact sur la présentation du chiffre d'affaires du groupe. L'accélération de l'inflation dans le pays au cours de l'année a eu pour conséquence une forte augmentation du chiffre d'affaires exprimé en Pesos argentins. Cet impact positif sur la croissance organique est estimé à plus de 50 ME en 2023. A l'inverse, la forte dévaluation de la devise argentine par rapport à l'Euro en 2023 a généré un impact de change négatif de -50,7 ME sur l'année.

Par conséquent, à périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé et retraité ressort à +1,9%. L'effet de périmètre s'élève à +0,9% (+3,6ME). L'effet de change retraité à -2,7% (-11,2ME).

Perspectives 2024

Delta Plus Group a démontré, depuis 2020, sa capacité à limiter les conséquences des crises successives. En 2023, le groupe a pu enregistrer une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et atteindre un nouveau record en dépit d'impacts de change pénalisants. Le groupe confirme pour 2024 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique toujours très incertain. Aucun effet périmètre n'est à ce stade anticipé sur l'exercice 2024, malgré la volonté du groupe de poursuivre sa politique d'investissement dans la croissance externe.

Sur le plan de la rentabilité, l'année 2023 est restée marquée par des évènements qui font peser des incertitudes à court terme : guerre en Ukraine et au Proche-Orient, persistance de tensions inflationnistes, incertitudes sur l'évolution des cours des principales devises mondiales. Dans ce contexte, le groupe continue de mettre en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle avec l'ambition d'un retour sur des niveaux de la période ayant précédé la crise du Covid-19 (résultat opérationnel courant de 13,7% en 2019). Les résultats du 1er semestre 2023 (résultat opérationnel courant de 13,3%) ont permis de confirmer cet objectif.

En outre, le groupe ambitionne de conserver une structure financière solide lui permettant d'assurer le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de renforcement géographique.