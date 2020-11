Delta Plus Group : le bon prix ?

(Boursier.com) — Delta Plus Group monte de 2% à 62,40 euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 12,5% (+7,9 ME), à 72 millions d'euros au 3e trimestre 2020. Sur les 9 premiers mois de l'année, les ventes s'élèvent à 209 millions d'Euros, en hausse de +11,9% par rapport à 2019 (186,8 ME).

Le groupe a confirmé au 3e trimestre 2020 sa capacité à résister aux effets de la crise liée à la pandémie de Covid-19, et à poursuivre sa stratégie de développement...

Delta Plus Group a su maintenir tout au long des 9 premiers mois de l'année un rythme de croissance organique soutenu. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +14,7% au 3e trimestre 2020, et à +9,2% depuis le début de l'année.

Le Groupe a en outre bénéficié d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration d'Odco, société acquise en fin d'année dernière, et des activités acquises en 2020 (Boots Company en Italie, Netco Safety en France et plus récemment White Lake au Brésil). L'effet périmètre représente un impact positif de +15,2 ME sur le chiffre d'affaires en 2020 (+8,1%).

Quel effet du Covid-19 ?

L'année 2020 a été marquée par l'épidémie de Coronavirus (Covid-19). Les ventes de masques et de combinaisons jetables et dans une moindre mesure celles de certaines références de gants et de lunettes de protection, qui représentent habituellement environ 10% du chiffre d'affaires du Groupe, ont représenté près de 20% du chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2020. La croissance des ventes de ces produits "Covid-19" (+135% sur les 9 premiers mois de 2020, à 39,9 ME) ont contribué à hauteur de +12,2 points à la croissance organique de +9,2% constatée au niveau du Groupe depuis le début de l'année.

Hors produits "Covid-19", la demande a fortement ralenti dans plusieurs pays européens touchés par la pandémie : Europe, Moyen-Orient, Amérique du Sud et dans une moindre mesure Amérique du Nord.

Néanmoins, la forte demande sur certains produits a permis au Groupe d'atténuer l'impact de la crise sur sa performance, les ventes additionnelles de produits liés au Covid-19 ayant suppléé à la baisse d'activité constatée sur les autres familles de produits, directement liée au ralentissement économique.

Perspectives 2020

Le Groupe a mis en place toutes les mesures nécessaires pour restreindre au maximum l'impact négatif de la crise sur sa rentabilité et sur les développements futurs de ses activités, à l'image des initiatives reflétées dans les résultats semestriels publiés début septembre.

Delta Plus Group devrait terminer l'année sur un niveau record de rentabilité opérationnelle.

Delta Plus Group a enfin accéléré son développement en 2020 via des opérations de croissance externe, en finalisant 3 acquisitions au cours de l'année.

Grâce à une structure financière saine pour aborder cette période de crise, le Groupe ambitionne de poursuivre sa politique volontariste d'acquisitions. Il confirme sa volonté de continuer son déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée...

"Suite à cette publication nous revoyons en hausse de +3% nos BNPA 2020. Nous relevons également nos anticipations de FCF à la faveur du relèvement de notre ROC et d'un BFR plus favorable qu'anticipé... Nous relevons notre OC de 65 à 66 euros" commente Portzamparc, pour qui le titre semble désormais mieux valorisé, "avec une décote sur les comparables de 22% et une avance de près de 35 points son indice (YTD +25% vs -11%)". Verdict : "Nous passons d'Acheter à Renforcer" sur le dossier.