Delta Plus Group : historique ?

Delta Plus Group : historique ?









Crédit photo © Delta Plus

(Boursier.com) — Delta Plus Group reste stable sous les 82 euros ce mardi, alors que le groupe a dégagé l'an dernier un résultat opérationnel courant de 43,3 ME, en augmentation de près de 20% par rapport à 2019. Il atteint 15% du chiffre d'affaires pour la première fois dans l'histoire du groupe d'équipements de protection individuelle. Les ventes de Delta Plus Group avaient progressé de +9,6% sur l'année 2020 (+7,3% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 288,7 ME.

Le résultat net part du groupe, qui a progressé dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires, s'élève à 29,3ME (+9,8% par rapport à 2019). Le dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale s'élèvera à 1 euro par action, en augmentation de +43% par rapport au dividende versé l'an dernier.

Compte-tenu de l'amélioration de la structure financière du groupe au cours de l'exercice 2020, Delta Plus Group compte rembourser, à l'issue de la durée initiale d'un an, en juin 2021, une part significative du PGE de 42 ME (à hauteur de 28 ME). En raison des incertitudes pesant toujours sur la situation sanitaire et économique mondiale, le groupe a décidé de demander la prolongation du solde de ce PGE, soit 14 ME, sur une période de deux ans, jusqu'en juin 2023. Ce financement permet d'aborder avec sérénité cette période de redémarrage de l'économie.

Delta Plus Group prévoit d'enregistrer cette année une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires en dépit d'un effet de base défavorable sur les ventes de produits Covid-19. Le groupe ambitionne par ailleurs d'atteindre un niveau de rentabilité opérationnelle courante supérieur à celui de 2019, l'année 2020 ne pouvant servir de référence compte-tenu de son caractère atypique...

Portzamparc parle d'une "année historique pour Delta Plus qui aura réussi à fortement croitre (+10% dont +6% organique) de manière rentable (MOC +130bp), tout en réalisant de nombreuses acquisitions (50 ME de CA)". De quoi relever son objectif de cours à 82 euros, contre 77 euros, et confirmer son opinion 'Conserver' du fait d'une valorisation qui semble refléter le profil du groupe (14,6x EV/EBIT 2021 / MOC 14%).