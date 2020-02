Delta Plus Group : croissance de +9,5% en 2019

(Boursier.com) — Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle, enregistre en 2019 un chiffre d'affaires consolidé record de 263,3 millions d'euros, en progression de +9,5%. La croissance à périmètre et taux de change constant s'élève à 4,8%. Le groupe affiche ainsi une dixième année consécutive de croissance. Le niveau de croissance enregistré sur le premier semestre de l'année 2019 s'est donc confirmé sur les six derniers mois de l'année, et ce sur l'ensemble des zones géographiques.

L'année 2019 aura été marquée par une croissance solide sur la plupart des marchés européens (+2,7%), par un dynamisme soutenu de l'activité Hors Europe (progression organique du chiffre d'affaires de +6,7% dans cette zone), par deux acquisitions réalisées en fin d'année 2018 au Canada et aux Pays-Bas qui ont impacté le chiffre d'affaires sur une année complète en 2019, et par l'acquisition de la société Odco en milieu d'année 2019.

Les sociétés Odco, Netco Safety et Boots Company devraient globalement contribuer à un effet de périmètre positif sur le chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros sur l'année 2020.

En termes de perspectives, le groupe entend confirmer en 2019 les niveaux de rentabilité opérationnelle atteints en 2018, pérenniser la solidité de sa structure financière, poursuivre la croissance du chiffre d'affaires en 2020 et intégrer les récentes acquisitions en confirmant les ambitions de développement géographique.

L'augmentation des ventes en 2019 permet à Delta Plus Group d'atteindre l'objectif affiché d'une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, tant en Europe que dans les pays émergents. Le groupe, qui a accéléré son développement cette année grâce à une politique volontariste d'acquisitions, capitalise sur sa présence historique dans de nombreux pays, et a confirmé en 2019 sa volonté de déploiement géographique dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée. "Cette croissance du chiffre d'affaires devrait être combinée en 2019 à un nouveau record de la rentabilité opérationnelle courante", estime le groupe.

Delta Plus Group maintient ses efforts de maîtrise des coûts, et fait de l'optimisation de sa structure de bilan une priorité, en vue de disposer des moyens de financer les prochaines étapes de son développement. Le groupe démarre l'année 2020 "avec une structure financière saine", et affiche comme objectif d'enregistrer cette année encore "une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires, dans un marché porteur, tout en restant vigilant compte-tenu d'un contexte international qui reste incertain en ce début d'année".