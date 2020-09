Delta Plus Group : comptes publiés

(Boursier.com) — Les comptes du premier semestre 2020 de Delta Plus Group confirment la dynamique de croissance rentable annoncée à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires semestriel en juillet dernier. Les ventes ont progressé de +11,6% sur les 6 premiers mois de 2020 (+6,3% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 137 ME.

Cette croissance, couplée à une bonne tenue des marges et à une maîtrise des coûts, permet au résultat opérationnel courant d'augmenter de façon significative (20,1 ME en 2020 contre 16 ME en 2019). Il s'élève à 14,7% du chiffre d'affaires contre 13% l'an dernier.

Le résultat net grimpe à 13,3 ME (+13,7% par rapport à 2019), en dépit d'effets de change impactant négativement le résultat financier.

Tout comme en 2019, les éléments non courants sont peu significatifs en 2020.

Le coût du financement est en légère baisse par rapport à 2019, tandis que les autres éléments financiers sont impactés au premier semestre 2020 par des écarts de change négatifs.

Le taux effectif d'impôts, qui s'est élevé à 25% au premier semestre 2020, est en ligne avec celui enregistré sur les douze mois de l'exercice 2019 (25%).

Bilan consolidé

Sur le plan bilanciel, le premier semestre 2020 a permis au Groupe de renforcer sa structure financière. Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s'est amélioré de façon significative (107 jours de chiffre d'affaires au 30 juin 2020 contre 126 jours au 30 juin 2019) grâce notamment à la baisse des stocks sur les références de produits utilisés dans la lutte contre le Covid-19 (masques, gants, visières, combinaisons jetables), mais aussi grâce à la réduction du délai moyen de règlement clients au cours du semestre.

Les ratios d'endettement sont en amélioration par rapport à 2019, la dette bancaire nette (57,7 ME) représentant 38% des capitaux propres (contre 45% il y a un an) et 1,3 fois l'EBITDA des douze derniers mois (contre 1,7 au 30 juin 2019).

Le Prêt Garanti par l'Etat, d'un montant de 42 ME, obtenu par le Groupe au mois de juin 2020, explique l'augmentation des disponibilités au 30 juin 2020.

Enfin, les capitaux propres sont en hausse de 1,5 ME sur le semestre, à 152,3 ME, le résultat net des six premiers mois de 2020 (+13,3 ME) étant partiellement compensé par le versement de dividendes effectué au mois de juin (-5 ME) et par des impacts de change négatifs (-7,4 ME).

Perspectives 2020

Dans le contexte actuel, il reste encore difficile aujourd'hui de prédire et de quantifier l'impact qu'aura cette crise sur le chiffre d'affaires consolidé et sur les résultats du Groupe pour l'ensemble de l'année 2020 estime le groupe.

Néanmoins, Delta Plus Group a démontré à l'occasion des dernières semaines sa capacité à limiter les conséquences de cette première phase de la crise sur son activité.

En outre, le groupe a mis en place toutes les mesures nécessaires pour restreindre au maximum l'impact négatif de cette crise sur la croissance et sur les développements futurs de ses activités, à l'image du Prêt Garanti par l'Etat, finalisé en Juin 2020 ou de la réorientation de la production dans certaines de ses usines.

Bénéficiant d'une structure financière saine pour aborder cette période de crise, Delta Plus Group, qui a accéléré son développement ces dernières années grâce à une politique volontariste d'acquisitions, confirme sa volonté à terme de poursuivre son déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Confiant à l'issue de ce premier semestre, Delta Plus Group affiche comme objectif d'enregistrer cette année encore une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires, malgré les contexte sanitaire et économique très incertains.

L'ambition du Groupe est également de confirmer cette année le niveau de rentabilité opérationnelle record atteint fin 2019.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020 le lundi 9 novembre 2020 après bourse.