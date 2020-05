Delta Plus Group : chiffre d'affaires trimestriel en croissance organique

(Boursier.com) — Delta Plus Group a bien commencé 2020 avec un chiffre d'affaires trimestriel de 67,7 millions d'euros, en progression de 14% dont +5,1% en organique. Le groupe a en effet bénéficié d'un effet de périmètre positif lié à l'intégration d'Odco, société acquise en fin d'année dernière, et des activités de bottes de travail (Boots Company et Netco Safety) acquises début janvier 2020.

Le fabricant et distributeur d'équipements de protection individuelle a enregistré un niveau élevé de ventes de masques et de combinaisons jetables (qui représentent environ 5% du chiffre d'affaires du groupe), et dans une moindre mesure de certains gants et lunettes de protection. Ces ventes ont conduit, pour plusieurs de ces références de produits, à des ruptures de stocks et à des difficultés de réapprovisionnements durables.

Ces ventes de produits "Covid-19" expliquent la croissance organique dynamique enregistrée au premier trimestre 2020 et ont compensé la baisse d'activité constatée sur les autres familles de produits, à partir de février en Chine et à partir de mi-mars en Europe.

Delta Plus Group juge toujours difficile de prédire et de quantifier l'impact qu'aura cette crise sanitaire sur le chiffre d'affaires consolidé et sur les résultats de l'ensemble de l'année 2020. " Il est vraisemblable à ce stade qu'a minima le second trimestre soit négativement impacté, notamment en Europe et sur le continent Américain, comme le laisse présager le chiffre d'affaires réalisé au mois d'avril ", annonce le groupe. Grâce à une structure financière saine, Delta Plus Group confirme aussi sa volonté de poursuivre son déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.