Delta Plus Group : Chiffre d'affaires de 213 ME au premier semestre

(Boursier.com) — Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), ont progressé de +4% (+8,1 ME) au premier semestre 2023 et atteignent 213 millions d'Euros.

Le Groupe a entamé l'année 2023 sur un rythme de croissance organique soutenu, en raison notamment d'un niveau d'activité élevé en Argentine au premier semestre, lié à la réouverture des frontières après plusieurs mois de limitation des importations dans le pays.

Le Groupe a également bénéficié d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration de Drypro (Mexique), société intégrée dans le périmètre du Groupe au 1er juillet 2022.

L'effet de périmètre positif (+1,8%) représente un impact de +3,6 ME sur le chiffre d'affaires.

Les effets de change, négatifs dans la continuité des derniers mois de 2022, s'élèvent à -14,1 ME au premier semestre, soit un impact de -6,9% sur la variation du chiffre d'affaires. Il est à noter le poids important de la dépréciation du Peso Argentin par rapport à l'Euro, qui contribue à elle seule à un effet de change négatif de -11,6 ME sur les six premiers mois de l'année.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +9,1% sur le premier semestre 2023 (+18,6 ME) provenant notamment de la forte activité enregistrée en Argentine sur les six premiers mois de l'année (+18,5 ME).