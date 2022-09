Delta Plus Group : acquisition au Mexique

(Boursier.com) — Après l'acquisition, en janvier 2020, de deux acteurs significatifs dans le secteur de la botte de travail en Europe, le Groupe Boots Company en Italie et les activités de Netco Safety en France, dans le but d'accélérer son développement sur ce segment de produits et d'en devenir un acteur de référence, Delta Plus Group annonce cette fois l'acquisition de 100% des actions de la société Hunter Manufactura (Drypro) dans le double but de consolider le développement de son activité " Bottes de travail ", et d'initier une présence géographique au Mexique, pays à fort potentiel de croissance.

Créée il y a plus de 10 ans à Zapopan (Etat de Jalisco au Mexique), Drypro conçoit et fabrique une gamme de bottes de travail en PVC haut de gamme, à destination notamment de l'industrie alimentaire. La société a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires de 122 millions de Pesos Mexicains (6 millions d'euros), en croissance de 14% par rapport à 2020. Elle ambitionne pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires d'environ 150 millions de Pesos (7,5 ME). Sa rentabilité opérationnelle est annoncée similaire à celle de Delta Plus Group.

Grâce à son unité de production, constituée de trois machines à injection, Drypro produit 90% de ses produits vendus et emploie 45 personnes.