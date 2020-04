Delta Plus Group a dégagé des marges records en 2019

Delta Plus Group a dégagé des marges records en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Plus Group réalise en 2019 une nouvelle année record en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, et renforce sa structure financière. On savait déjà que les ventes ont progressé de +9,5% sur l'année 2019 (+4,8% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 263,3 ME. Le groupe annonce un résultat opérationnel courant en hausse de +12,8% à 36,1 ME. Il dépasse pour la première fois la barre des 13,5% du chiffre d'affaires (13,7%). Le résultat net part du Groupe, qui s'élève à 26,7 ME, progresse dans des proportions plus importantes (+27,2% par rapport à 2018).

Au passif, les capitaux propres se sont renforcés de façon significative (+22,7 ME à 150,8 ME) sous l'effet d'un résultat net en forte augmentation. En dépit d'une cette légère augmentation de la dette bancaire nette, les ratios d'endettement demeurent à des niveaux historiquement bas pour le Groupe : le gearing (dette bancaire nette / capitaux propres) s'établit à 42% (contre 46% l'an dernier) tandis que le ratio de levier (dette bancaire nette / EBITDA) se maintient à 1,6 au 31 décembre 2019.

Compte tenu du contexte inédit et incertain à l'échelle internationale et conformément aux récentes recommandations appelant à la prudence sur ce sujet, Delta Plus Group proposera à la prochaine Assemblée Générale un dividende de 0,70 euro par action, identique à celui versé l'an dernier, et inférieur de 17,6% au dividende initialement envisagé (0,85 euro).

L'activité du principal site de production de Delta Plus Group, basé en Chine, a été fortement perturbé de début février à mi-mars en raison des mesures de confinement mises en place dans le pays. Cela n'a toutefois pas eu globalement d'impact significatif sur le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de l'exercice, qui est annoncé en croissance organique positive par rapport à 2019, notamment grâce à un niveau élevé de ventes de masques, de combinaisons jetables et dans une moindre mesure de certains gants et lunettes de protection.

Delta Plus Group estime qu'il est difficile de prédire et de quantifier l'impact qu'aura cette crise sur le chiffre d'affaires consolidé et sur les résultats de l'année 2020 mais s'attend à ce que le second trimestre soit négativement impacté, notamment en Europe et sur le continent Américain. Delta Plus Group met actuellement en place toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum l'impact négatif de cette crise sur la croissance et sur les développements futurs de ses activités.

Le groupe annonce également la fin des pourparlers entamés au 4ème trimestre 2019 avec les actionnaires de la société Gamesystem. Le projet de prise de participation de Delta Plus Group au capital de cette société, évoqué en novembre 2019, est abandonné.