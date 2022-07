Delta Plus Group : 4,7% de croissance organique au 1er semestre

(Boursier.com) — Les ventes de Delta Plus Group ont progressé de +22,8% (+38,1 ME) au 1er semestre 2022, et atteignent 204,9 millions d'euros.

Le Groupe a entamé l'année 2022 sur un rythme de croissance organique proche de celui enregistré en 2021, et a bénéficié d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration de Maspica (Italie), société acquise en janvier 2022, et de Safety Link (Australie) acquise en février 2022, toutes deux intégrées dans le périmètre du Groupe au 1er janvier 2022.

L'effet de périmètre positif (+15,1%) représente un impact de +25,2ME sur le chiffre d'affaires du 1er semestre.

Les effets de change, positifs dans la continuité du dernier trimestre 2021, s'élèvent à 5,1ME au 1er semestre, soit un impact de +3% sur la variation du chiffre d'affaires.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +4,7% sur le 1er semestre 2022 (+7,8ME).

Perspectives 2022

Delta Plus Group a démontré depuis 2020 sa capacité à limiter les conséquences de la crise liée au Covid-19 sur son activité et à poursuivre dans le même temps une politique volontariste d'acquisitions, confirmant à travers 8 acquisitions finalisées depuis début 2020 sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe débute l'année 2022 avec une croissance organique dynamique de plus de 4%, confirmant la tendance du second semestre 2021, tout en bénéficiant d'un effet de base légèrement favorable.

Les premiers mois d'intégration des nouvelles filiales acquises (contribution au chiffre d'affaires proche de 25ME au 1er semestre) sont satisfaisants et permettent de confirmer l'objectif initial affiché d'un effet périmètre de l'ordre de 13% sur l'ensemble de l'année.

Le Groupe ambitionne toujours par ailleurs pour 2022 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit de contextes macro-économique et géopolitique très incertains.

Le 1er semestre a été marqué par des évènements qui font peser sur la suite de l'année 2022 des incertitudes sur le niveau de rentabilité à court terme : guerre en Ukraine, confinements stricts en Chine en raison du Covid-19, persistance d'importantes tensions inflationnistes touchant notamment le prix des matières premières, variations significatives des taux de change des principales devises mondiales. Dans ce contexte, le Groupe met en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à un défendre un niveau de résultat en ligne avec les exercices précédents.

En outre, le Groupe ambitionne de conserver une structure financière solide lui permettant d'assurer le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de renforcement géographique.