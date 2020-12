Delta Plus : grimpe après les annonces

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Plus grimpe de 8,5% à 69 euros ce vendredi, alors que le groupe poursuit sa politique de développement sur le marché Nord-Américain en annonçant l'acquisition de 100% des actions de la société ERB Industries Inc, basée aux Etats-Unis.

5 ans après s'être implanté aux Etats-Unis à travers l'acquisition d'Elvex et deux ans après l'acquisition au Canada de Degil Safety et Ontario Glove, Delta Plus Group accélère grâce à ce nouvel investissement stratégique aux Etats-Unis son développement sur le marché Nord-Américain.

Delta Plus ambitionne de réaliser 15% de son chiffre d'affaires consolidé en Amérique du Nord en 2021. ERB Industries emploie au total 120 personnes.

La société, qui ambitionne de réaliser en 2021 un chiffre d'affaires de 30 Millions de Dollars, a su se constituer au fil des années un portefeuille de clients fidèles, composé de distributeurs spécialisés et généralistes, et de centrales d'achats. Il est à noter que la rentabilité opérationnelle de ERB Industries est proche de celle de Delta Plus Group...

Portzamparc parle d'une "belle acquisition qui permet à Delta Plus de passer une étape en Amérique du Nord. Après cette acquisition, la situation bilancielle du groupe (DFN = 2x EBITDA 2020) permet au management de continuer son expansion organique et externe". De quoi relever son cours cible de 66 à 67 euros sur le dossier.