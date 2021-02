Delta Plus : et maintenant ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Plus recule de 2,6% ce vendredi à 81,80 euros, alors que le groupe a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires consolidé record de 288,7 ME, en progression de +9,6% par rapport à 2019. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constant s'est élevée à +7,3%.

"La société a ainsi démontré tout au long de l'année 2020 sa capacité à résister aux effets de la crise liée à la pandémie de Covid-19 et à accélérer sa stratégie de développement en réalisant 6 acquisitions entre début janvier 2020 et fin janvier 2021" a commenté la direction.

Portzamparc parle d'une "très belle publication pour Delta Plus qui signe une année record sur tous les fronts" (...) "Nous revoyons nos anticipations de CA 2021 (337 ME vs 346 ME) du fait de l'intégration d'effet devises. La société présente le plus beau profil de son histoire, mais la valorisation nous semble le refléter... Tout trou d'air sera une occasion de se repositionner" conclut l'analyste qui conserve le dossier.