Delta Plus : encore du vert après de solides résultats

Crédit photo © Delta Plus

(Boursier.com) — Contre la tendance générale, Delta Plus se distingue. En progression de 1,7% à 59,8 euros, le titre du spécialiste des équipements de protection individuelle aligne une septième séance consécutive dans le vert. Le groupe a fait état de solides résultats intermédiaires avec un résultat opérationnel courant en hausse de 25,9% à 20,1 ME, pour un chiffre d'affaires de 137 ME (+11,6% et +6,3% à périmètre et taux de change constants). Confiant à l'issue de ce premier semestre, Delta Plus Group affiche comme objectif d'enregistrer cette année encore une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires, malgré les contexte sanitaire et économique très incertains. L'ambition du Groupe est également de confirmer cette année le niveau de rentabilité opérationnelle record atteint fin 2019.

L'excellente tenue du groupe et la poursuite du rebond des comparables incitent Midcap Partners à rester à l'achat avec un objectif rehaussé de 58 à 67 euros.

Pour le moment, Delta Plus se comporte comme si de rien n'était, bien au contraire, sa santé en est presque insolente... Cela traduit tout le travail effectué ces 10 dernières années pour rendre le groupe plus résistant aux crises, explique GreenSome Finance. Même si le plus dur reste à venir, notamment en Europe selon le courtier, le groupe sortira de cette période certainement plus solide qu'il ne l'était. Aussi, à l'heure actuelle, l'objectif des 500 ME de CA à moyen terme n'est absolument pas remis en question... De quoi rester 'acheteur' de la valeur avec une cible ajustée de 73,1 à 75,7 euros.