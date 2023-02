Delta Plus : dans le vert après un exercice record

(Boursier.com) — Dans des volumes restreints, Delta Plus gagne 1,6% à 82 euros au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires record de 420,2 millions d'euros, en hausse de 22,1% (+2,9% à périmètre et taux de change constants). Le Groupe ambitionne pour 2023 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique très incertain. Le management continue de mettre en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact des événements significatifs adverses sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à défendre un niveau de résultat 2022 en ligne avec les performances affichées au 1er semestre.

Après actualisation des paramètres de marché (comparables + WACC), Portzamparc rehausse son objectif de cours de 81 à 86 euros. Il dégrade cependant le dossier à 'renforcer' alors que le titre semble revenu sur des bases de valorisation cohérentes avec les fondamentaux.