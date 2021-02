Delta Plus : croissance interne de 7,3% sur 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Plus enregistre en 2020 un chiffre d'affaires consolidé record de 288,7 ME, en progression de +9,6% par rapport à 2019.

La croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constant s'élève à +7,3%.

La société a ainsi démontré tout au long de l'année 2020 sa capacité à résister aux effets de la crise liée à la pandémie de Covid-19 et à accélérer sa stratégie de développement en réalisant six acquisitions entre début Janvier 2020 et fin Janvier 2021.