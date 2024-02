Delta et la Best Defense Foundation s'associent pour transporter des vétérans de la 2nd guerre mondiale en Normandie

(Boursier.com) — Pour la troisième année consécutive, Delta Air Lines a l'honneur d'accompagner 60 anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, pour commémorer le 80e anniversaire du Jour J qui a catalysé la fin de la guerre - marquant la troisième fois seulement qu'un vol de compagnie régulière desservira directement la Normandie, les deux autres étant les vols charter de Delta vers la Normandie en 2022 et 2023.

En partenariat avec la Best Defense Foundation et le soutien de Michelin North America, Inc., Delta proposera un vol charter spécial directement depuis Atlanta vers Deauville le 2 juin sur un Boeing 767-300, de retour le 12 juin, pour soutenir les anciens combattants qui seront accueillis et célébrés avec des défilés, des visites d'écoles, des cérémonies, la commémoration officielle du jour J et plus encore.

La Best Defense Foundation entoure chaque vétéran d'une aide médicale tout au long du programme, y compris 15 employés de Delta de son Veteran Business Resource Group - qui reçoivent une formation spéciale pour offrir l'expérience la plus sûre et la plus mémorable aux vétérans. La compagnie aérienne pilote également cette année un programme de bénévolat pour ses employés, qui mettra en contact un employé avec un vétéran de la Seconde Guerre mondiale pour établir une relation et offrir un soutien tout au long de l'année.

Sacrifices

"C'est un privilège de célébrer et d'honorer ces héros en les envoyant directement en Normandie et en témoignant de leurs incroyables sacrifices et contributions au monde", a déclaré Ed Bastian, PDG de Delta. "Soutenir nos militaires et nos anciens combattants, ce que nous avons fait avec fierté tout au long de notre histoire, est au coeur des valeurs de Delta qui consistent à toujours donner la priorité à l'humain."

Delta est fière de s'associer à la Best Defense Foundation et à l'entreprise française de renommée mondiale Michelin, deux organisations qui partagent les valeurs de Delta au service des autres - ce qui signifie dans ce cas "prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous".

"Alors que le temps passe vite pour notre génération de la Seconde Guerre mondiale, il est de notre devoir et de notre honneur d'offrir cette opportunité de camaraderie à ceux qui ont tant donné ", a déclaré Donnie Edwards, président et co-fondateur de la Best Defense Foundation. "Grâce au partenariat essentiel de Delta et le soutien de Michelin, nous sommes en mesure de poursuivre le programme de cette année pour offrir cette opportunité à un plus grand nombre de nos héros de la Seconde Guerre mondiale que jamais auparavant."

Question d'héritage

En plus d'honorer ces anciens combattants, le programme cherche à impliquer et à éduquer les communautés du monde entier afin que l'héritage de la plus grande génération perdure. C'est pourquoi la Best Defense Foundation - en partenariat avec Delta, Michelin et le Consul Général de France - sélectionnera des étudiants pour participer à son programme Next Generation, l'occasion d'apprendre aux côtés de ces vétérans le Jour J et la Seconde Guerre mondiale.

"Le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie sera une occasion très particulière d'honorer les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale à travers différents événements, mais aussi de transmettre le flambeau du souvenir à la prochaine génération", a déclaré Hervé Morin, président de la Région Normandie. "Nous rendrons également un hommage particulier à la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour restaurer la paix en Europe. Ils ont sacrifié leur jeunesse et enduré d'immenses souffrances, et la Normandie tient à leur exprimer sa profonde et éternelle gratitude."