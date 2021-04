Delta Drone vise 50 ME de CA en 2022

Delta Drone vise 50 ME de CA en 2022









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Drone et le groupe Weesure sont entrés en négociation exclusive en vue de signer au plus tard le 31 juillet prochain un accord définitif en deux volets qui associera les deux partenaires. Cette opération sous conditions suspensives usuelles en pareille matière, s'inscrit dans la stratégie "visant à dronifier un métier mature et traditionnel, à renforcer la qualité de la chaîne de valeur associée, et à accélérer le développement international du Groupe Delta Drone".

Weesure Sécurité est spécialisée dans la sécurité privée traditionnelle auprès d'une clientèle de grands comptes, parmi lesquels Veolia, Siemens, Dalkia, etc. Son centre opérationnel est situé à Sannois (95) et la société compte un effectif d'environ 700 personnes. Le chiffre d'affaires 2021 devrait s'établir à plus de 20 ME, composé en grande majorité de contrats pluriannuels de 3 à 4 ans, pour la plupart en début de période. Elle bénéficie donc d'une forte visibilité sur son chiffre d'affaires à moyen terme. Weesure Services, basée à Lyon, est spécialisée dans les prestations d'accueil complémentaires des activités de sécurité privée sur sites, ainsi que dans la gestion d'événements culturels et sportifs ouverts à un large public. A l'issue des opérations, Weesure Groupe continuera de détenir 100% de deux entités, les sociétés Euro Protec et Weesure Afrique.

Les deux volets de l'accord sont l'acquisition par Delta Drone de 100% des sociétés Weesure Sécurité et Weesure Services, et l'entrée de Delta Drone à 25% dans les deux sociétés opérationnelles de Weesure Groupe.

Le CA consolidé de Delta Drone pourrait ainsi être proche de 35 ME en 2021 et atteindre 50 ME en 2022 selon le groupe. L'EBITDA consolidé devrait être positif en 2021, de même que le résultat d'exploitation en 2022. "Il faut cependant souligner que l'évaluation exacte de cette ambition est tributaire des incertitudes liées à la crise sanitaire", nuance Delta Drone, qui "sera désormais solidement implanté sur plusieurs continents" : en Europe, en Afrique et en Océanie, ce dernier bénéficiant de l'émergence depuis fin 2020 de la filiale Delta Drone International (cotée sur la bourse de Sydney).

A l'issue de cette nouvelle opération structurante, le groupe "occupera une place de leader de la dronification de la sécurité privée, avec une implantation unique sur plusieurs continents".