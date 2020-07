Delta Drone : un premier semestre en décroissance organique

(Boursier.com) — Delta Drone a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 6,5 millions d'euros, en progression de + 15,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent mais en recul de 25,8% compte tenu des effets de périmètre de consolidation qui sont intervenus durant la période.

Le chiffre d'affaires du pôle Services associés affiche une baisse d'activité globale de 21,4%. Au sein de ce pôle, l'activité Sécurité & sûreté a enregistré une baisse d'activité de 19,4%, essentiellement liée à l'annulation ou l'interruption de toute manifestation regroupant du public (culturelles et sportives). L'activité Formation a été plus durement touchée (- 39,7%), conséquence de la fermeture des centres et des sessions de formation. Un meilleur niveau d'activité pour l'ensemble du pôle est espéré pour le second semestre.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020, Delta Drone n'anticipe pas une baisse de son chiffre d'affaires consolidé par rapport à celui de l'exercice précédent. A moyen terme, Delta Drone demeure axé sur 3 objectifs majeurs qui sont, à horizon 2 ans : un chiffre d'affaires consolidé de 30 ME, une marge d'exploitation positive de 10% et une part d'activités réalisées hors de France de 30%.