Delta Drone : très lourde perte en 2022

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2022, Delta Drone enregistre un chiffre d'affaires de 13,09 millions d'euros (15,86 ME au 31 décembre 2021). Il recule de -17,5%.

L'Ebitda est une perte de -6,57 ME pour -8,38 ME de ROC. Le résultat opérationnel est une perte de -17,04 ME (-9,51 ME au 31 décembre 2021)

Le résultat net des sociétés intégrées est une perte de -18,05 ME (-4,42 ME au 31 décembre 2021).

Nouvelle organisation

Confronté depuis le début du second semestre 2022 aux difficultés qui affectent les valeurs moyennes sur les marchés financiers, se traduisant pour Delta Drone par un effondrement de sa valeur boursière et de sa liquidité, le groupe a réagi en décidant d'un plan d'actions radical de nature à modifier en profondeur sa structure et son organisation, et par voie de conséquence, son modèle économique originel.

Sur les 4 branches qui constituaient le groupe jusqu'alors :

- La branche Delta Drone International a été cédée en début d'année 2023

- La branche Delta Drone Human Tech pourrait être cédée à court terme

- La branche UDT fait l'objet d'un programme de cession progressif

- La branche Delta Drone SA a fait l'objet d'une réorganisation drastique

Ces cessions et projets de cession sont destinés principalement à apporter de la trésorerie au groupe, sans remettre en cause la qualité et l'histoire des relations nouées : même sorties du périmètre capitalistique du groupe, les entités cédées continueront d'être des partenaires d'affaires de premier ordre, notamment au niveau du développement commercial.

L'allègement de la seule branche conservée, Delta Drone SA, est destinée à redonner l'agilité nécessaire pour prospérer avec succès dans un marché des drones civils à usage professionnel encore largement à l'état de construction et de structuration.

Evolution de la gouvernance

En outre, dans le cadre du plan d'actions visant à réduire les coûts de fonctionnement de Delta Drone, le Président Directeur Général, Christian Viguié, a décidé de renoncer, lors de la prochaine Assemblée générale annuelle, à ses fonctions de Directeur Général, et donc à la rémunération qui lui est associée. Il cessera à cette date d'exercer la moindre fonction opérationnelle au sein de l'entreprise. Cette décision nécessitera la mise en place d'une nouvelle gouvernance, notamment en identifiant un nouveau Directeur Général.

Quels seront les nouveaux atouts de Delta Drone ?

L'effectif est réduit, et composé de 14 salariés.

La trésorerie sera largement positive, et progressivement accrue du fait du programme de cessions d'actifs issus du portefeuille UDT

Delta Drone va concentrer son développement commercial sur les secteurs de la sécurité et de la logistique, grâce aux systèmes ISS Spotter, SpotterBot et CountBot

Delta Drone opère en partenariat étroit avec le groupe chinois Sichuan AEE Technology, dont les enjeux sont l'industrialisation et la fiabilisation des systèmes existants ainsi que la distribution exclusive de la gamme de produits et solutions AEE en Europe et en Afrique. Pour mémoire, le groupe Sichuan AEE Technology est l'un des principaux groupes du secteur des drones en Chine, longtemps concentré sur son seul marché domestique avant d'initier il y a 2 ans, une stratégie d'internationalisation.