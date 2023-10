Delta Drone / Tonner Drones : fait le point sur la stratégie

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale qui a acté le changement de dénomination de Delta Drone en Tonner Drones, la direction du groupe a effectué un point sur la stratégie, revenant sur les derniers événements majeurs...

Depuis qu'elle assure le management de la société, la nouvelle équipe de direction composée de Jean-François Ott, Brad Taylor et Olivier Chouraqui a mené une restructuration financière et opérationnelle agressive, couplée à un pivot stratégique vers la technologie des drones militaires.

"Le management a plus de trois décennies d'expérience dans la gestion de sociétés publiques d'une valeur totale de plus de 4 milliards d'euros, dans la restructuration de plus de 1 MdE de dettes et d'instruments liés à la dette, et dans la levée de fonds de plus d'un milliard d'euros. En outre, en tant que directeur général en France et directeur du marketing et des ventes pour l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, Olivier Chouraqui a vendu pour plus de 1 milliard de dollars de produits de haute technologie au cours de sa carrière. La direction dispose donc de l'expérience et de l'expertise nécessaires pour générer une valeur actionnariale à long terme pour Tonner Drones", explique la direction.

En plus des objectifs stratégiques, la direction a achevé la fermeture du bureau et de l'entrepôt de Dardilly, mis fin aux contrats de travail de tout le personnel de Dardilly à l'exception d'une personne, et déplacé les stocks vers ses installations de Cannes.

En août 2023, Olivier Chouraqui a passé deux semaines en Chine pour rencontrer les fournisseurs historiques de Delta Drone tels que AEE et OKAF, ainsi que plusieurs fabricants de drones, de systèmes anti-drones et d'accessoires embarqués.