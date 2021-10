Delta Drone : tirage d'une tranche d'ORNAN de 1 ME de nominal

(Boursier.com) — Le Président Directeur Général de Delta Drone a décidé de procéder au tirage de 1 tranche d'ORNAN avec BSA attachés. Conformément aux dispositions du contrat de financement, conclu le 14 octobre 2020 avec YA II PN Ltd, une tranche d'ORNAN avec BSA attachés de 1 ME de valeur nominale a été souscrite, le 8 octobre. Elle correspond à l'émission, au profit de YA II PN, Ltd, de 100 ORNAN auxquelles sont attachés 75.757.575 BSA.