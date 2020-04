Delta Drone sécurise le financement de sa croissance

Delta Drone sécurise le financement de sa croissance









Crédit photo © Delta Drone

(Boursier.com) — Compte tenu d'une situation de trésorerie de 2,5 ME à fin mars 2020, la mise en place du nouveau financement par voie d'émission de bons d'émission lesquels donneraient lieu, sur exercice, à l'émission d'ORNAN assorties de BSA, permettrait de passer à une capacité minimale de 12,5 ME de trésorerie, ce qui correspond à plusieurs années de couverture des besoins de financement.

Cette analyse tient compte de la situation actuelle et de l'exécution du plan 2020/2021, dans l'hypothèse où la Société ne parviendrait pas à générer d'encaissements échus de facturation et sous réserve des conditions liées au contrat.

Par décision en date du 7 avril 2020, le Conseil d'administration de la Société a décidé le principe de l'émission des bons d'émission lesquels donneraient lieu, sur exercice, à l'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions réservée à la société d'investissement YA II PN, LTD sous réserve du vote favorable de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur la mise en place, au profit du Conseil d'administration, d'une délégation de compétence permettant de réaliser ladite émission.

Les Bons d'Emission obligent leur porteur, sur demande de la Société et sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, à souscrire à des ORNAN avec des BSA attachés, à raison d'une ORNAN pour chaque Bon d'Emission exercé, pour un prix de souscription fixé à 98% de la valeur nominale d'une ORNAN.

Chaque date d'exercice d'un Bon d'Emission est une "Date d'Exercice de Bon d'Emission".

Les Bons d'Emission deviendront caducs et nuls dans les 36 mois suivant leur date d'émission, ou suivant la date à laquelle les actions de la Société ne sont plus admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth ou sur tout autre marché organisé ou réglementé.

Les Bons d'Emission seront librement cessibles à tout fonds géré par Yorkville Advisors mais ne pourront être cédés à un tiers sans l'accord préalable de la Société. Ils ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché financier et ne seront par conséquent pas cotés.

Principales caractéristiques des ORNAN

Les ORNAN seront émises en 10 Tranches de 100 ORNAN chacune. Le montant nominal total de chaque Tranche sera ainsi égal à 1 ME, étant précisé que le montant de chaque Tranche pourra être augmenté ou diminué d'un commun accord entre Yorkville Advisors et la Société.

Les ORNAN ont une valeur nominale de 10.000 euros chacune et sont souscrites à 98% de leur valeur nominale.

Les ORNAN ont une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance ou en cas de survenance d'un cas de défaut, les ORNAN non converties devront être remboursées par la Société à leur valeur nominale (augmenté des intérêts courus, le cas échéant). Les ORNAN ne portent pas intérêt (sauf en cas de défaut).

A sa discrétion, l'Investisseur pourra convertir tout ou partie des ORNAN en actions nouvelles. Lors d'une Conversion, la Société aura le droit, à sa seule discrétion, de remettre à l'Investisseur : (1) le nombre d'actions nouvelles correspondant, (2) un montant en numéraire ou (3) un montant en numéraire et des actions nouvelles. Lors d'une Conversion, l'Investisseur déterminera le nombre d'ORNAN à convertir et le montant total du principal et des intérêts (le cas échéant) à convertir.