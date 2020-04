Delta Drone s'implique dans la lutte contre la pandémie de Covid-19

Delta Drone s'implique dans la lutte contre la pandémie de Covid-19









(Boursier.com) — Delta Drone a été invité, en qualité d'acteur de premier plan du secteur des drones civils et au regard de son portefeuille de solutions professionnelles, à participer pendant deux jours, les 6 et 7 avril, à la première conférence internationale dématérialisée consacrée aux innovations technologiques professionnelles permettant de combattre efficacement la pandémie de Covid-19 :

'Covid-19 Innovation Conference Worldwide Online Investment Event'

Cette conférence dématérialisée, organisée par le département Life Sciences de la banque Cukierman & Co va réunir, via un système multimédia sophistiqué permettant des présentations en groupe et des entretiens en 'one-to-one', tous les acteurs concernés par la problématique : groupes pharmaceutiques, laboratoires de recherche, entreprise de technologies de solutions, ainsi qu'un très large panel d'investisseurs internationaux et d'experts scientifiques.

Lors de cette conférence, Delta Drone a souhaité mettre en avant, parmi les différentes solutions du Groupe susceptibles d'être utilisées dans la lutte contre l'épidémie, la société suisse Aero41, spécialisée dans l'épandage par drone, et dont Delta Drone est le premier actionnaire.

Durant deux jours, Frédéric Hemmeler, CEO de Aero41 va présenter les atouts de sa solution d'épandage par drone et son efficacité pour la diffusion de produits désinfectants. La précision d'aspersion des buses, la technologie de régulation de dépôt du produit embarqué et la robustesse du matériel, sont autant de caractéristiques techniques qui font de la solution Aero41 une réponse très adaptée pour la pulvérisation en zones délimitées.

La solution Aero41 est déjà opérationnelle en Suisse et en Autriche pour l'épandage dans les vignes. A la suite de sollicitations nombreuses et récentes, notamment en provenance de plusieurs pays du Proche-Orient, la société a testé avec succès l'adaptation de sa technologie à l'épandage de différents produits phytosanitaires.

Grâce à l'appui de Delta Drone, Aero41 va être rapidement en mesure d'améliorer encore les performances de sa solution : le bureau d'études de Parazero, nouvelle entité du Groupe établie à Tel-Aviv, sera ainsi chargé de travailler sur tous les aspects de R&D et d'ingénierie en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles basées en Suisse.

Christian Viguié, Président Directeur Général de Delta Drone, précise : "Nous sommes ravis de donner l'opportunité à la société Aero41, qui fait pleinement partie de "l'écosystème" du Groupe, de présenter sa solution dans un cadre prestigieux et international. La solution d'épandage par drone développée par Aero41 enrichit et complète la gamme de solutions professionnelles aujourd'hui déployée par le Groupe, en France et à l'international. Grâce aux synergies naturelles développées au sein de notre organisation, nous pouvons aujourd'hui mettre à disposition de Aero41 la capacité de R&D de notre bureau d'études Parazero à Tel-Aviv, créant ainsi un nouvel axe de développement entre la Suisse et Israël au service du développement global du Groupe. D'autres solutions de la gamme sont susceptibles d'être utilisées avec efficacité dans la lutte contre les pandémies de type Covid-19. Les études de faisabilité technique sont en cours et pourraient déboucher rapidement sur des propositions concrètes adressées aux autorités, organismes et entreprises concernées."

Face à la pandémie actuelle de Covid-19, la solution Aero41 est ainsi la première des solutions composant le portefeuille de systèmes de Delta Drone a être mise en avant, comme une réponse crédible à une situation de crise et aux attentes tant des autorités que de la population.