Delta Drone : report de l'AG Mixte

(Boursier.com) — Dans un contexte général de crise sanitaire qui continue de perturber la vie normale des affaires et contraint les déplacements, et du fait de l'évolution du nombre d'actions composant le capital observé depuis quelques mois entrainant une dilution des actionnaires historiques, l'Assemblée Générale Mixte du 3 juin de Delta Drone n'a pu se tenir, le quorum n'ayant pas été réuni.

Afin de pouvoir statuer a minima sur les sujets relevant de la partie ordinaire de l'Assemblée dans les délais légaux, une nouvelle Assemblée Générale Mixte est réunie sur 2e convocation au siège social avec le même ordre du jour et les mêmes résolutions, le 15 juin 2021 à 9 heures.

Il est précisé que conformément aux dispositions des articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à la Société et les mandats donnés pour l'Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2021 valent pour cette Assemblée Générale Mixte sur 2e convocation, ayant le même ordre du jour.