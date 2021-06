Delta Drone reconduit par South 32 en Afrique du Sud

(Boursier.com) — Delta Drone International, société cotée à la Bourse de Sydney et filiale de Delta Drone, a signé un contrat de services par drone de cinq ans en Afrique du Sud avec le groupe minier et métallurgique South 32, l'un des principaux acteurs du secteur au niveau mondial. Ce nouveau contrat, d'une valeur d'au moins 2,7 millions de dollars australiens, est le fruit d'une expérience accumulée de six années de succès pour Delta Drone International, via sa marque Rocketmine, dans les domaines de la cartographie et de la collecte de données par drone auprès du secteur de l'industrie minière.

Le CEO de Delta Drone International, Christopher Clark, a déclaré : "Nous sommes très honorés d'être reconduits dans nos fonctions par notre client, désormais historique, South 32, et nous sommes impatients de répondre à leurs besoins en données en temps réel grâce à notre activité de drone en tant que service entièrement intégré pour les années à venir. Ce renouvellement de contrat témoigne du fait que notre marque Rocketmine et nos opérateurs sur le terrain sont au service de nos clients miniers quotidiennement de manière efficace. Notre service est global, dans la mesure où il intègre la gestion des opérations de collecte, mais également le suivi des progrès technologiques et de la réglementation. Cette offre complète et externalisée permet à nos clients de se concentrer sur leurs opérations commerciales de base. La présence permanente de nos télépilotes sur site, dotés de tous les équipements requis (drones, logiciels, etc.), permet d'assurer une grande partie des tâches de collecte de données. Elle permet également de répondre à toutes sollicitations pour des missions complémentaires ou additionnelles hors du champ de notre mission principale".