Delta Drone : profonde réorganisation

(Boursier.com) — Delta Drone annonce la signature, ce 24 mai, d'un accord global de réorganisation du groupe Delta Drone avec un groupe d'investisseurs mené par Monsieur Diede Van Den Ouden, qui a indiqué détenir directement et indirectement via sa société holding Kennie Capital BV un nombre total de 147.608 actions de la société représentant environ 26,39% du capital et des droits de vote.

L'accord, dont la signature a été autorisée le 22 mai par le Conseil d'administration de Delta Drone, comporte les 4 principaux volets suivants :

1) l'acquisition par Delta Drone de la société Tonner Drones, spécialisée dans la conception et la fabrication de drones à usage militaire ;

2) une refonte de la gouvernance afin de mettre en place une nouvelle équipe de direction et d'administrateurs ;

3) la restructuration de la dette existante afin de mettre fin au financement actuel mis en place avec YA II PN, LTD (YA), structuré sous forme d'obligations remboursables en numéraires et/ou en actions nouvelles (ORNANs) à prix variable lié au cours de bourse, et de le remplacer par une émission d'obligations convertibles en actions (OCA) à un prix fixe de 2,50 euros ;

4) la mise en place par le groupe d'investisseurs d'un financement de 1,5 million d'euros au profit de Delta Drone (permettant notamment le remboursement des ORNANs à prix variable détenues par YA) ainsi que d'une avance en compte-courant d'un montant global de 1 ME afin de donner à Delta Drone des moyens supplémentaires de continuer à mettre en oeuvre son plan de réorganisation et de développer sa nouvelle stratégie.

Une fois l'opération globale réalisée, Delta Drone n'aura plus de contrat de financement à prix variable avec YA ni d'ORNANs en circulation dans le cadre de ce contrat.

Afin de permettre la finalisation de cette opération, YA a pris un engagement de ne pas céder d'actions de la société à un prix inférieur à 2,50 euros à partir de ce jour jusqu'à la date de closing de l'opération, et au plus tard le 21 juin 2023.

Acquisition de Toner Drones

L'accord prévoit l'acquisition par Delta Drone de 100% du capital social de la société Tonner Drones auprès de ses fondateurs, Messieurs Jean-François Ott et Brad Taylor, et de leurs sociétés holdings respectives au plus tard à la date de Closing.

L'activité de Tonner Drones, société spécialisée dans la conception et la fabrication de drones à usage militaire, viendra compléter les activités historiques du groupe Delta Drone, spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions dans le secteur des drones à usage civil, y compris dans le secteur de la sécurité civile.

Le prix d'acquisition de 100% du capital de Tonner Drones est fixé à 2 ME et est assorti d'un mécanisme de complément de prix ('earn ou't) prévoyant le paiement de 1,5 ME supplémentaires après 1 an sous réserve de l'atteinte d'un EBIT positif et de 1,5 ME supplémentaires après 2 ans sous réserve d'un EBIT supérieur à 250 kE.

Les actionnaires vendeurs de Tonner Drones consentiront un crédit-vendeur à la Delta Drone portant sur le Prix d'acquisition et, le cas échéant, les Compléments de Prix, lequel aura une maturité de 3 ans. Le paiement du Crédit-Vendeur par Delta Drone sera garanti par un nantissement de compte-titres portant sur les actions Tonner Drones ainsi acquises par la société.

Une créance de 500.000 euros détenue par les vendeurs au titre du Crédit-Vendeur sera transférée à une nouvelle fiducie-gestion à constituer par la Delta Drone (Fiducie B).

Le solde de la créance détenue au titre du Crédit-Vendeur pourra être utilisé par les vendeurs, le cas échéant, pour souscrire à une ou plusieurs futures levées de fonds de Delta Drone par compensation de créances

A la date d'échéance du Crédit-Vendeur, si le Crédit-Vendeur n'a pas été intégralement remboursé par la Delta Drone, les vendeurs auront la possibilité d'exiger le remboursement du solde du Crédit-Vendeur en espèces ou en actions de la société à un prix par action correspondant à 80% du cours moyen pondéré des volumes de l'action de la société observé à la date d'échéance du Crédit-Vendeur.

Par ailleurs, Delta Drone émettra au profit des vendeurs 1.000.000 de bons de souscription d'actions (BSAT) au 'closing', 1.000.000 de BSAT en cas de versement du 1er Complément de Prix et 1.000.000 de BSAT en cas de versement du 2ème Complément de Prix. Ces BSAT seront attribués gratuitement et pourront être exercés pendant une période de 5 ans suivant la date du closing. Ils donneront droit à la souscription d'une action nouvelle de la société au prix de 5 euros.

Changement de gouvernance

Comme annoncé précédemment par Delta Drone, Christian Viguié, Président Directeur Général actuel de la société, a décidé de renoncer, lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle à ses fonctions de Directeur Général. En outre, les mandats de 3 des 4 administrateurs arrivent à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle, à savoir les mandats de Mme Nicole Anschutz, M. Jacques Rivoal et M. Christian Viguié. La mise en oeuvre d'un plan de succession et d'une nouvelle gouvernance de Delta Drone est donc rendue nécessaire.

Dans ce cadre, une équipe soutenue par l'investisseur et majoritairement issue de la direction de la société Tonner Drones prendrait la succession de l'équipe actuelle.

Le Conseil d'administration serait composé de 3 membres au lieu de 4 et accueillerait MM. Jean-François Ott, Brad Taylor et Olivier Chouraqui. Jean-François Ott serait désigné par le Conseil d'administration nouvellement composé en qualité de nouveau Président Directeur Général.

Par ailleurs, Loïc Poirier, administrateur dont le mandat ne venait pas à échéance, a fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions d'administrateurs à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle compte tenu de la refonte de la composition du Conseil d'administration à compter de cette date.

Restructuration de la dette

Aux termes de l'accord, il est prévu de mettre fin au financement en ORNANs à prix variable conclu avec YA, pour le remplacer par un financement sous forme d'OCA, convertibles en actions nouvelles de la société à un prix fixe de 2,50 euros.

Dans le cadre de l'Accord, le groupe d'investisseurs s'est engagé à souscrire au plus tard au Closing un nombre total de 30.000 obligations simples (OS) à émettre par Delta Drone, d'une valeur nominale de 56 euros chacune, représentant un emprunt d'un montant principal de 1,68 ME, pour un prix unitaire de 50 euros par OS, représentant un prix de souscription total de 1,5 ME.

Cette émission d'OS permettra à la société de, notamment, nettoyer sa structure capitalistique en remboursant les ORNANs à prix variable détenues par YA et poursuivre son plan de réduction des coûts et sa stratégie de retour à l'équilibre, ainsi que de disposer de ressources financières potentielles additionnelles pour renforcer son développement et saisir toute opportunité de croissance externe. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme dit d'equitization des OS.

En outre, l'investisseur s'est engagé à mettre en place une ligne de financement, utilisable par la société à sa discrétion à compter de la mise en place de la nouvelle gouvernance, dans le cadre d'une convention cadre d'avance en compte-courant pour un montant maximum de 1 ME. Tout ou partie de la créance d'avance en compte-courant pourra également, à la discrétion de l'investisseur, être apporté à la Fiducie B.

Le cotation reste suspendue

Delta Drone a demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions à compter de ce jour et jusqu'à la date du 'closing' devant intervenir en principe à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Annuelle convoquée, sur 1ère convocation, le 5 juin.

"La suspension de la cotation vise à permettre la tenue des discussions relatives à la levée des conditions suspensives tout en évitant tout risque de fuites et de variation significative, à la hausse comme à la baisse, du cours de bourse", explique Delta Drone.