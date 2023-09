Delta Drone : première étape d'un partenariat avec une entreprise ukrainienne

(Boursier.com) — Delta Drone a signé, le 25 septembre, un accord de vente et d'achat avec la société de défense ukrainienne Scientific Production Company Techaviacom (Techaviacom) portant sur la fourniture de drones et de technologies connexes à des fins civiles et militaires.

Techaviacom est une société privée ukrainienne, qui a une longue expérience dans le secteur de la défense. Les capacités de production et l'équipe de recherche et développement de l'entreprise sont situées en Ukraine. L'entreprise se concentre actuellement sur la conception et le développement d'une large gamme de produits de défense et de solutions technologiques exclusives.

Selon les termes de l'accord, ces équipements seront livrés à Techaviacom en octobre de cette année afin de lui permettre de les revendre et/ou de développer ses propres produits.

Ce stock d'équipements est évalué dans les livres de Delta Drone à plus de 2 millions d'euros. Les paiements seront effectués à Delta Drone en 4 versements jusqu'au 1er octobre 2024. Ce prix de base pourrait être ajusté à la baisse, étant entendu que Delta Drone et Techaviacom se partageront la recette/résultante de ces ventes à parts égales.

La nouvelle direction de Delta Drone précise posséder "une connaissance approfondie de l'Ukraine et des régions avoisinantes".

Delta Drone et Techaviacom considèrent cette livraison de matériel comme la première étape d'un partenariat à long terme portant sur la recherche, le développement, la fabrication et la vente de drones militaires.

Delta Drone et Techaviacom visent à devenir des leaders à long terme dans ce domaine. A la suite de cet accord initial, ils négocient les termes d'un accord-cadre de recherche et développement plus large pour le développement et la production des drones militaires de Tonner Drones en Ukraine, en échange de redevances.