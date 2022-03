Delta Drone : perte de 4,3 ME en 2021

(Boursier.com) — Delta Drone annonce pour 2021 un CA de 15,9 ME, une perte d'Ebitda de 6,1 ME, une perte opérationnelle courante de 8,5 ME et une perte opérationnelle de 9,5 ME. Après une année 2020 fortement impactée par les effets de la crise sanitaire, le groupe a retrouvé un niveau d'activité comparable à celui de 2019, même si la crise perdure et continue de perturber l'activité. Au niveau de la formation de la perte opérationnelle, son apparente stabilité traduit en réalité "des évolutions majeures significatives". La hausse des charges de personnel est directement liée au gain de plusieurs contrats en matière de sécurité privée, sera, selon le groupe, "le terreau de la stratégie de dronification du secteur". A l'inverse, il faut noter une baisse des achats et variation de stocks ainsi que des dotations aux amortissements. Enfin, la baisse des autres produits de l'activité, intégrant notamment la production immobilisée de la période, illustre la fin du programme de R&D consacré à la mise au point des solutions professionnelles ISS Spotter (sécurité) et Countbot (inventaire), désormais opérationnelles et en phase de démarrage commercial.

Le début de l'année 2022 a été marqué par le gain de plusieurs contrats dans le domaine de l'événementiel, signé par ATM Group Sécurité (filiale opérationnel de Delta Drone Human Tech), qui se composent d'une offre mixte associant agents de sécurité et système ISS Spotter. Parallèlement, en partenariat avec Geodis, les premières missions Countbot ont été réalisées à la satisfaction des premiers clients, qui voient dans le système une innovation majeure, source d'une meilleure gestion de leurs inventaires à des conditions économiques favorables. Au niveau de la filiale australienne Delta Drone International, la cession en cash pour 6 MA$ (environ 4 ME) de la société israélienne ParaZero termine le processus de constitution d'un pôle centré sur l'hémisphère sud et sur le secteur des mines. Désormais, Delta Drone International est "solidement implanté" sur deux pays miniers majeurs, l'Afrique du Sud et l'Australie, et dispose des ressources nécessaires pour autofinancer son développement.

L'adoption des normes IFRS permet au groupe de comptabiliser la juste valeur de ses participations, logées au sein de la filiale UDT. Cette politique d'investissement visant à créer un écosystème au sein du groupe, générateur de nombreuses synergies industrielles, est couronnée de succès puisque le portefeuille apporte globalement un produit de plus de 5 ME dans le compte de résultat. Finalement, la perte de l'exercice est ainsi ramenée à 4,3 ME, divisée par deux en comparaison avec la perte de l'exercice précédent.

Delta Drone poursuit sa construction dans un secteur encore émergeant. Après 10 ans d'existence, Delta Drone est "en voie de constituer avec son partenaire Volatus Aerospace un ensemble sans équivalent dans le secteur, présent sur tous les continents et disposant d'une offre de services et de produits extrêmement large". L'alliance de la technologie française et du savoir-faire commercial nord-américain "sera à n'en pas douter une combinaison gagnante pour accélérer le développement du chiffre d'affaires et parvenir à l'équilibre en termes d'EBITDA". La réalisation de cet objectif s'appuie sur la rationalisation des charges opérationnelles "initiée dès 2022", de sorte qu'il puisse être atteint en 2023.

A périmètre constant, Delta Drone devrait connaître cette année une progression soutenue de son chiffre d'affaires, en liaison avec le développement commercial des solutions professionnelles ISS Spotter (sécurité) et Countbot (inventaire) et le succès croissant des nouvelles offres de services en matière de sécurité privée. Les termes définitifs de l'accord conclu avec le groupe canadien Volatus Aerospace sont toujours en discussion. Par voie de communiqué de presse daté du 3 mars 2022, les groupes Delta Drone et Volatus Aerospace avaient annoncé la signature d'un accord, soumis à plusieurs conditions suspensives, dont l'objet était de constituer ensemble un leader mondial du secteur, présent sur tous les continents.

Compte tenu de l'évolution du groupe Delta Drone et de ses ambitions pour les exercices à venir, la nécessité de poursuivre les efforts de rationalisation des charges opérationnelles demeure cruciale, explique le groupe. Ainsi, pour atteindre l'objectif de parvenir à l'équilibre d'exploitation l'an prochain, Delta Drone décide de lancer dès le début du 2ème trimestre un plan de réduction des charges de fonctionnement, qui représente une économie potentielle en année pleine de l'ordre de 2 ME. Afin de financer ce plan, une tranche d'Ornan d'1 ME est tirée ce jour auprès du fond Yorkville advisors. Conformément à la 3ème résolution votée lors de l'AG du 27 décembre 2021, le Conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre courant avril le regroupement des actions composant son capital social à raison de 10 000 actions anciennes contre 1 action nouvelle.