Delta Drone : ORNAN et BSA au menu...

(Boursier.com) — Delta Drone a achevé, en octobre, l'exécution des contrats OCABSA, tout en procédant, plus tôt dans l'année, à deux opérations "favorables à la limitation d'une dilution subie par les actionnaires".

Aujourd'hui, Delta Drone explique que ses deux solutions professionnelles de sécurité et d'inventaire sont désormais finalisées, brevetées et en cours de lancement commercial. Le démarrage de la phase de production nécessite néanmoins à court terme des dépenses dont il convient d'assurer le financement. "Le cycle d'exploitation pour ces deux solutions est en effet relativement long, d'autant si on considère les contraintes de temps d'homologation / certification dans tous les pays où une action commerciale est décidée", détaille la société.

En mettant en place un nouveau financement par voie d'ORNAN avec BSA attachés, Delta Drone "se donne les moyens de continuer à clarifier sa situation actionnariale, tout en préservant sa capacité de financement".

Compte tenu d'une situation de trésorerie de 1 million d'euros à date, la mise en place du nouveau financement par voie d'émission de Bons d'Emission lesquels donnent lieu, sur exercice, à l'émission d'ORNAN assorties de BSA, permet de passer à 2,9 millions d'euros de trésorerie ce qui correspond à plus de 6 mois de couverture des besoins de financement compte tenu de la situation actuelle et de l'exécution du plan 2018/2019, dans l'hypothèse où la société ne parviendrait pas à générer d'encaissements échus de facturation.