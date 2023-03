Delta Drone : opération technique sur les Bons et ORNAN avec YA II PN

(Boursier.com) — La société Delta Drone a conclu, le 14 octobre 2020, un contrat d'émission obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN) assorties de bons de souscription d'actions (BSAYA) avec le fonds d'investissement YA II PN, LTD (l'Investisseur), fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors. Ce contrat 'émission représente un financement obligataire d'un montant nominal total maximum de 25 ME.

Dans le cadre de ce contrat, 700 bons d'émission -donnant lieu, sur exercice, à l'émission par la société au profit de YA II PN, de 700 ORNAN avec BSAYA attachés- étaient encore en circulation, ainsi que 225 ORNAN d'un montant nominal total de 2,25 millions d'euros.

Au cours de sa réunion en date du 1er mars 2023, le Conseil d'administration a décidé :

- de racheter les 700 Bons d'Emission existants détenus par YA II PN, LTD pour un prix global forfaitaire de 1 euro, de les annuler et d'émettre en remplacement au profit de YA II PN, LTD, à titre gratuit, 700 nouveaux Bons d'Emission ayant les mêmes caractéristiques, dont une durée de 3 ans à compter de leur date d'émission ;

- de racheter à 96% de leur valeur nominale, correspondant à leur prix de souscription prévu au contrat conclu avec l'Investisseur, les 225 ORNAN existantes détenues par l'Investisseur, soit pour un prix de rachat total de 2,16 ME, de les annuler et d'émettre en remplacement, au profit de l'Investisseur, 225 nouvelles ORNAN ayant les mêmes caractéristiques, dont une durée de 12 mois à compter de leur date d'émission, pour un prix de souscription égal à 96% de leur valeur nominale, soit un montant total de 2,16 ME, entièrement souscrites par YA II PN, LTD par compensation avec le prix de rachat des ORNAN existantes.

L'émission des nouveaux Bons d'Emission et des nouvelles ORNAN a été décidée par le Conseil d'administration au cours de sa réunion du 1er mars 2023,

Les nouveaux Bons d'Emission et les nouvelles ORNAN étant émis en remplacement des titres annulés et ayant les mêmes caractéristiques, à l'exception de leurs dates d'émission, aucune dilution supplémentaire ne résulte de cette émission technique.