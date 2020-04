Delta Drone : nouvelle solution pour la décontamination indoor

(Boursier.com) — Delta Drone poursuit son travail de R&D afin d'apporter des solutions innovantes pour contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie actuelle de Covid-19, grâce à des systèmes à base de drones pérennes et utilisables dans des contextes de crise ou pour des opérations de prévention, et cela en toute sécurité pour les personnes et les biens. Ce travail de R&D s'appuie sur les technologies déjà commercialisées par Delta Drone et développées de manière conjointe par Delta Drone et Geodis sous forme de solutions professionnelles. Ainsi, la nouvelle solution SafeSprayBot, qui devrait être commercialisée prochainement, est conçue pour décontaminer et désinfecter tout milieu 'indoor', tels des entrepôts, des usines, des enceintes industrielles ainsi que des bureaux et commerces. SafeSprayBot combine la technologie déjà développée pour les inventaires en entrepôt et le savoir-faire de la société suisse Aero41 en matière de pulvérisation de haute précision.

Le système est composé en premier lieu d'un robot roulant intelligent dont la mémoire a préalablement cartographié et enregistré tous les parcours possibles à l'intérieur du site. Le robot est ensuite capable d'effectuer ces trajectoires de manière totalement autonome, sans intervention humaine, avec une autonomie de batterie de plusieurs heures. En second lieu, le robot est solidaire d'un bâti qui supporte également, outre les équipements IT nécessaires au pilotage global et au contrôle permanent du système (IHM - Interface Homme Machine), un mât articulé dont la hauteur est réglable en fonction du site, équipé d'un ensemble de buses de pulvérisation de haute précision, issues de la technologie Aero41, assurant une diffusion régulée et multi directionnelle des produits décontaminants et désinfectants. Le bâti intègre également un réservoir de plusieurs dizaines de litres de capacité relié aux buses.

En dernier lieu, l'élément déterminant, indispensable pour assurer la bonne tenue du mât lors des déplacements, est un drone dont la fonction est de stabiliser le mât et lui donner ainsi toute sa précision.

La conception originale du système permet d'intervenir de manière autonome dans un espace clos à différentes hauteurs, sans risque d'incident lié aux structures du bâtiment (poutres, ponts roulants, passerelles, éclairages, etc.), en assurant une sécurité maximale pour les personnes et les biens.

La solution SafeSprayBot est conçue pour une mise en service très simple : une formation de quelques jours des opérateurs (une personne pour superviser le système en fonctionnement) et la cartographie du site réalisée une fois pour toute par une équipe spécialisée de Delta Drone suffisent à installer l'équipement puis à l'opérer aussi fréquemment que nécessaire.

Le plan de développement commercial prévoit la mobilisation des équipes de vente de Delta Drone en France et sur toutes les zones du continent africain sous influence des filiales régionales du Groupe (Maroc, Côte d'Ivoire, Ghana, Afrique du Sud). Pour les marchés européens, il intègre également le support très actif du réseau de Ott Ventures (République Tchèque, Pologne, Allemagne, Pays-Bas, Grèce, Russie), nouvel actionnaire de référence.