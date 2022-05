Delta Drone : nouveau tirage d'ORNAN

(Boursier.com) — Delta Drone a annoncé le tirage de nouvelles tranches de financements par ORNAN (obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles). Cette opération convenue avec Yorkville Advisors se déroulera en deux parties, avec le tirage d'une tranche de 2,5 ME ce jour (10 mai 2022), suivi du tirage d'une seconde tranche de 1 ME prévue pour le 10 juin 2022 (le tirage de cette seconde tranche fera l'objet d'un communiqué de presse spécifique).

Delta Drone précise que cet accord s'inscrit dans un contexte particulier qui vise non seulement à renforcer ses ressources financières mais également à réduire la dilution potentielle. Le renforcement des ressources financières est justifié par les perspectives commerciales qui s'accumulent et nécessitent un besoin en fonds de roulement suffisant, en cohérence avec la vente d'équipements dont la valeur unitaire s'établit entre 150 et 200 KE.

Au sujet de la réduction de la dilution potentielle, le tirage de la tranche d'ORNAN de 2,5 ME réalisée ce jour s'accompagne du rachat par Delta Drone de l'intégralité des BSA existants détenus par Yorkville Advisors, soit 2.147.549.465 BSA qui représentaient une dilution potentielle future de 36,76%. La valeur de rachat de ces BSA est fondée sur une évaluation réalisée par un expert indépendant, dont les travaux ont fait l'objet d'un rapport écrit. Tous les BSA seront annulés.