Delta Drone : nouveau centre de profit

Delta Drone : nouveau centre de profit









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Drone avait cédé en août, 49% du capital de sa filiale Delta Drone Maroc à un partenaire stratégique, le groupe privé marocain EM Digital, présent dans les secteurs de l'énergie, des télécoms et des technologies de l'information (IT). EM Digital est un groupe privé marocain, travaillant avec les principaux acteurs privés et publics du Royaume et implantés pour la plupart dans de nombreux pays en Afrique. Il est à noter que, parmi les clients de EM DIGITAL, figurent les plus grandes signatures des secteurs à fort potentiel que sont les mines et l'énergie. Après plusieurs mois de préparation et de mise en place d'une nouvelle organisation, Delta Drone Maroc est en place pour devenir un centre de profit, dont l'offre est essentiellement basée sur deux solutions professionnelles issues du portefeuille Delta Drone : la solution de sécurité ISS Spotter et la solution Rocketmine pour le secteur minier.

Afin de se doter de tous les atouts pour transformer cette alliance en succès commercial, les deux partenaires ont pris la décision de changer la dénomination sociale de leur filiale commune en Delta Drone Africa, de manière à mieux exprimer sa volonté d'expansion commerciale sur le continent africain, et d'implanter à horizon 2ème semestre 2020, un site de démonstration et de formation des opérateurs de systèmes dévolu aux solutions professionnelles issues du portefeuille Delta Drone. Ce site permanent, destiné à accueillir des clients futurs en provenance de tout le continent, serait installé à proximité de Casablanca et de Rabat. Les ambitions affichées par Delta Drone Africa ont commencé à se concrétiser avec la signature de deux premières commandes de la solution ISS Spotter, qui devrait être finalisée "à très court terme" - dont l'une résulte d'un appel d'offres initié par l'un des principaux groupes énergéticiens marocains. Elles représentent ensemble un volume d'activité de plus de 200 KE, pour une livraison et une mise en service programmées pour la deuxième partie de l'année.