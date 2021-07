Delta Drone : l'activité continue d'être impactée par les conséquences de la crise sanitaire mondiale

(Boursier.com) — A périmètre courant, le chiffre d'affaires consolidé de Delta Drone progresse de 1,8% pour s'établir à 7 ME, dont 21% réalisé par la filiale Delta Drone International Ltd, basée en Australie et évoluant principalement dans le secteur des mines.

L'activité continue d'être impactée par les conséquences de la crise sanitaire mondiale : la pénurie de certains composants, les délais très aléatoires d'approvisionnement et les difficultés de transport et de déplacement, tant des biens que des personnes sont les principaux facteurs qui expliquent la situation.

Dans ce contexte, de nombreuses affaires, signées ou en situation de finalisation, sont différées quant à leur exécution et donc leur facturation. De ce fait, hors aggravation de la situation générale, le chiffre d'affaires des prochains mois, notamment pour l'ensemble du second semestre de l'exercice, pourrait être sensiblement supérieur à celui des 6 premiers mois de l'année.

Ce décalage dans le temps ne remet cependant pas en cause le plan de développement du Groupe. Aujourd'hui, le modèle économique est très clair, basé exclusivement sur la conception et la commercialisation de 3 solutions professionnelles de haute technologie adressées aux secteurs de la sécurité, de la logistique (inventaires d'entrepôts) et des mines.

La clientèle du Groupe est essentiellement constituée de grands comptes, la plupart multinationaux, et le carnet de commandes demeure supérieur à 20 ME, offrant une forte visibilité.

Enfin, le Groupe Delta Drone est international, avec une présence marquée en Afrique (opérations dans 11 pays) et en Océanie (Australie).

Impact positif de l'arrêt / cession d'activités déficitaires au niveau des résultats

Les activités cédées ou arrêtées avaient représenté un chiffre d'affaires de 651 KE au premier semestre de l'exercice 2020. Leur sortie du périmètre du Groupe a favorisé la mise en place de l'organisation telle que programmée dans le cadre du plan stratégique 2020-2021.

Elle devrait surtout avoir pour conséquence une amélioration significative du résultat, dès le 1er semestre de cet exercice (pour mémoire, les comptes semestriels seront publiés le 30 septembre prochain).

Report de la date butoir du 31 juillet pour finaliser l'opération Weesure

Le 21 avril dernier, Delta Drone et Weesure avaient annoncé par voie de communiqué de presse la signature d'une LOI (Letter of Intent) visant à renforcer le pôle sécurité du Groupe Delta Drone, avec une date prévue de fin de négociations fixée au 31 juillet 2021.

D'un commun accord, les parties ont décidé, pour des raisons techniques liées aux différents audits, de proroger cette date de quelques semaines, jusqu'à début octobre. Là encore, la crise sanitaire a bousculé les agendas des équipes en charge du dossier, rendant les dates prévues de fin de mission difficiles à tenir.