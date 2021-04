Delta Drone International décroche un contrat au Ghana

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Drone International a élargi sa mission contractuelle avec l'une des plus grandes sociétés minières aurifère au monde, au Ghana. Delta Drone International fournira une solution LIDAR pour aider le groupe minier à examiner d'éventuelles expansions de sites en temps réel. Ce nouveau service s'ajoute à la liste croissante des services de données basés sur les drones que Delta Drone International fournit au conglomérat minier depuis 3 ans.

Pour des raisons commerciales et de sécurité, l'identité du client demeure confidentielle.