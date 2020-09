Delta Drone flambe, l'ANAC approuve la livraison par drones réalisée par Speedbird Aero

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Drone bondit de 14,4% à 0,029 euro dans un volume étoffé. La société latino-américaine de livraison de drones, Speedbird Aero, a annoncé qu'elle avait reçu l'approbation réglementaire de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Brésil, également connue sous le nom d'ANAC, pour exploiter deux routes expérimentales de livraison par drones au Brésil. Speedbird Aero exploite un drone de livraison exclusif avec un système intégré de récupération de parachute ParaZero. Elle est désormais la première entreprise en Amérique latine à avoir obtenu l'approbation réglementaire pour une opération de livraison par drone.

Rappelons que Delta Drone a noué cette année un accord stratégique, capitalistique, commercial et industriel avec la société australienne ParaZero, qui conçoit et commercialise des systèmes de sécurité embarqués dédiés aux drones.

Speedbird Aero s'est associé à iFood, leader de la livraison de nourriture en Amérique latine, pour offrir un service de livraison de nourriture à la demande qui combine la livraison par drone avec d'autres formes de transport du dernier kilomètre, y compris les motos, les vélos, les scooters et les vélos électriques. Les itinéraires de livraison par drone approuvés relieront deux hubs iFood à une aire de restauration et à un complexe de condominiums, ce qui réduira considérablement le temps de transport terrestre généralement requis pour les livraisons. Pour le premier itinéraire de livraison, les drones récupéreront les commandes sur le toit d'un grand complexe commercial de Sao Paulo, et les transporteront vers un centre de ramassage iFood à proximité, où les courriers en attente achemineront les commandes vers leurs destinations finales. Chaque itinéraire de livraison prendra environ deux minutes aux drones pour voler. Pour le deuxième itinéraire de livraison, les drones voleront au-delà de la ligne de visée visuelle vers un centre de ramassage iFood secondaire à environ 1,5 km. Cette phase permettra d'élargir l'empreinte de la distribution et devrait commencer d'ici décembre 2020.

"La logistique des drones est une industrie en plein essor et ParaZero est à la pointe de la sécurité des drones", a déclaré Eden Attias, PDG de ParaZero et membre du CoDir de Delta Drone. "Cette approbation historique de livraison de drones correspond à notre vision de permettre des services de drones étendus dans les environnements urbains".