Delta Drone fait le point sur les premières installations du système de sécurité ISS Sspotter

Delta Drone fait le point sur les premières installations du système de sécurité ISS Sspotter









(Boursier.com) — Malgré plusieurs mois de crise sanitaire qui ont perturbé notre capacité de mouvement, Delta Drone fait savoir que 7 premières installations du système de sécurité ISS Sspotter sont en cours de finalisation, dont 4 en France et 3 à l'étranger, sur des sites industriels de premier plan. La nature des sites concernés oblige pour l'heure Delta Drone à un devoir strict de confidentialité. Néanmoins, il est possible de dresser un premier bilan de ces opérations, d'autant plus éclairant au moment où, depuis le 1er janvier 2021, la réglementation européenne se met en place, se substituant aux anciennes règles nationales , explique Delta Drone.

D'un point de vue technique, la solution ISS Spotter fonctionne avec satisfaction. Elle résulte de plusieurs années de R&D et de mise au point et intègre le meilleur des technologies brevetées issues des travaux de nos filiales DPS - Drone Protec System et Pixiel, particulièrement actives sur ce sujet depuis 2015. Points critiques de l'installation, l'intégration des flux de données et la gestion du système en liaison avec le PC de sécurité sont bien maîtrisées : grâce à des passerelles logicielles conçues de manière exclusive par notre bureau d'études et au partenariat étroit noué avec la société iPartner, le système ISS Spotter dialogue avec tous types de systèmes de supervision existants et déjà installés chez nos clients.

L'utilisation du système ISS Spotter nécessite la formation adaptée des personnels. Elle a été conçue par la filiale de formation de Delta Drone, Techni Drone, en accord avec la DGAC : une partie des agents de sécurité affectés aux sites concernés ont d'ores et déjà suivi cette formation "utilisateurs", mieux ciblée qu'une formation de télépilote de drone, le système étant automatique.

Au niveau opérationnel, la mise au point du contenu des formations "utilisateurs a très fortement bénéficié de l'expertise métier et de l'expérience concrète apportée par ATM, le pôle sécurité privée du Groupe. La connaissance des usages de la profession a permis de concevoir l'utilisation de la solution ISS Spotter comme un "cyber agent", complémentaire des moyens humains et technologiques traditionnels existants, assurant plus de permanence et de précision dans la surveillance et améliorant la sécurité des agents de sécurité eux-mêmes.Dans ce cadre, Techni Drone et AMF, entités de formation respectives de Delta Drone et de ATM ont initié les premières sessions de pré-recrutement associant la double compétence CQP APS (Certificat de Qualification professionnelle Agents de Prévention et de Sécurité) et télépilote de drone.

Stricte règlementation

Sur le plan réglementaire, la situation est plus compliquée, dans la mesure où tout le secteur est dans une phase transitoire, du fait du passage à la réglementation européenne. Celle-ci est entrée en vigueur le 31 décembre 2020 et change totalement la situation. Il n'est ainsi plus possible d'obtenir des attestations de conception, des autorisations particulières et autres laissez-passer pour expérimentation depuis cette date et toutes les autorisations antérieures, expérimentales ou non, de quelque nature que ce soit, seront caduques d'ici le 2 décembre 2021, toutes les sociétés de drones devant alors s'inscrire strictement dans le cadre de la future réglementation européenne.

L'instauration déjà effective de la procédure SORA (dossier complet d'analyse des risques, obligatoire pour voler dans la catégorie "spécifique") constitue désormais un premier préalable à toute mise en oeuvre d'une solution drone civil à usage professionnel. Ce dossier systématique de près de 100 pages, spécifique à chaque site d'opération, est impérativement soumis pour validation à la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile). A l'heure actuelle, et jusqu'à obtention du précieux sésame, il demeure strictement interdit de mettre en oeuvre un système de drone hors de la présence d'un télépilote breveté, aucune entreprise de drones ne pouvant déroger à cette règle.

La mise en service d'une solution de drone automatique de sécurité de type ISS Spotter requiert une combinaison d'expertises particulières, au-delà des seuls aspects techniques : formation des "utilisateurs" ; connaissance du métier de la sécurité et des usages ; rédaction de toute la documentation administrative préalable, notamment le dossier SORA ; accompagnement progressif des clients vers l'autonomie du système.

Les 7 premières installations effectuées par Delta Drone ont permis de mieux appréhender le fait que le secteur des drones civils à usage professionnel sort du temps de l'illusion et de l'apparente simplicité de mise en oeuvre hors de toute contrainte. Il convient aujourd'hui d'être lucide et sérieux, en prenant avec prudence toute déclaration-choc de certains acteurs du secteur en mal de reconnaissance médiatique, prêts à travestir la réalité pour se déclarer dans une position de leader auto-proclamé du marché , explique Delta Drone.

Delta Drone a choisi la voie de la rigueur et du professionnalisme. L'entreprise a décidé de s'inscrire dès à présent dans l'évolution réglementaire européenne, devenue inéluctable. En partenariat étroit avec les services de la DGAC qui réalisent un travail de tous les instants pour aboutir à une réglementation enfin adaptée aux véritables usages du futur, Delta Drone s'efforce de contribuer à ces efforts, en privilégiant un dialogue constructif et permanent, apportant aux services de l'État sa riche expérience terrain.