Delta Drone et Geodis ont conçu un robot pour l'inventaire en entrepôts

Delta Drone et Geodis ont conçu un robot pour l'inventaire en entrepôts









(Boursier.com) — Delta Drone et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique, lancent 'CountBot', une solution innovante d'inventaire en entrepôts. 'Countbot' est un système automatique stabilisé grâce à un drone, capable d'effectuer les travaux d'inventaire et de contrôle des stocks. Il permet d'effectuer des inventaires en temps réel, sans intervention humaine autre qu'un opérateur de supervision et sans équipement particulier.

'Countbot' est le résultat de plus de 3 ans de R&D et de tests pour concevoir un service d'inventaire fiable et automatisé, ne nécessitant aucun équipement complémentaire fixe à l'intérieur de l'entrepôt, et totalement sécurisé pour la protection des biens et des personnes. Co-construit par Delta Drone et Geodis, ce nouveau service vient révolutionner l'inventaire en entrepôt. En terme de performance, les premières missions réalisées en situation réelle, dans un entrepôt de 10.000 m2, permettent d'estimer le temps d'inventaire à moins de 3h au lieu de 1 à 2 journées auparavant.

La solution est composée d'un robot, d'un mât télescopique pouvant atteindre 10m de hauteur et d'un drone qui assure la stabilité et donc la qualité des images collectées. Elle a fait l'objet du dépôt de plusieurs brevets. En outre, 16 caméras haute résolution sont positionnées le long du mât. L'ensemble se dirige automatiquement dans les allées, suivant des trajectoires préalablement enregistrées dans la mémoire du robot, grâce à une cartographie initiale complète du site. Durant son déplacement, les caméras photographient les codes-barres des palettes et détectent les éventuelles anomalies. Toutes les données sont ensuite transmises au système de gestion de l'entrepôt.

Aux plans opérationnel et commercial, les partenaires envisagent de déployer progressivement la solution au service des nombreux entrepôts opérés ou non par Geodis dans le monde.