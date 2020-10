Delta Drone et Dronisos annoncent la signature d'un partenariat stratégique

Delta Drone et Dronisos annoncent la signature d'un partenariat stratégique









(Boursier.com) — Delta Drone et Dronisos annoncent ce jour la signature d'un partenariat stratégique qui vise à intégrer la solution professionnelle ATMOS conçue et développée par Delta Drone dans l'offre commerciale de Dronisos.

Leader européen des spectacles de drones, Dronisos voit ainsi sa gamme de drones lumineux s'enrichir de drones plus imposants, conçus pour porter de lourdes charges comme des décors et des costumes.

Ce partenariat a été préparé en étroite concertation avec le Puy du Fou. En effet, la solution ATMOS présentée sous la marque Neopter dans le cadre du célèbre spectacle nocturne de la Cinescénie, depuis 4 ans en Vendée et depuis l'an dernier à Puy du Fou España à Tolède (Espagne).

Cet accord prévoit que Delta Drone fabriquera toutes les flottes ATMOS au bénéfice exclusif de Dronisos, qui sera chargé de la promotion, de la commercialisation, des évolutions logicielles et du maintien en conditions opérationnelles des solutions dans le monde entier.

Dès aujourd'hui, la solution ATMOS sera proposée par Dronisos sous forme d'une vente des systèmes et équipements associés, notamment aux parcs d'attraction, ou dans le cadre de prestations pour de grands événements.

Créée en 2016 et basée à Bordeaux, Dronisos est la référence mondiale des spectacles de drones en intérieur et en extérieur pour les spectacles permanents de drones opérés par les parcs d'attraction.

L'entreprise compte parmi ses clients Vulcania, Lancôme, Airbus, Peugeot ou encore Warner Bros.

Jean-Dominique Lauwereins, Président de Dronisos, déclare : "Nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui compléter notre offre avec Atmos, une solution qui fait référence dans le monde de l'événementiel. Leader des spectacles de drones, Dronisos dispose désormais de la gamme de drones automatiques la plus complète du marché qui va de 80 grammes à 8 kilogrammes."

De son côté, Christian Viguié, Président Directeur Général de Delta Drone précise : "L'accord conclu avec Dronisos entre parfaitement en cohérence avec notre modèle stratégique, basé sur une gamme de solutions professionnelles et les services associés. Pour chacune des solutions, Delta Drone s'efforce de nouer des alliances avec des spécialistes reconnus du secteur. A cet égard, Dronisos présente le profil parfait pour accélérer le développement commercial de la solution Atmos, en apportant toute son expérience du secteur, y compris sur le plan artistique. De surcroît, la présence du Puy du Fou donne à cet accord les meilleures chances de succès."

Nicolas de Villiers, Président du Puy du Fou a déclaré : "Nous sommes très contents d'accueillir Dronisos comme fournisseur de solutions drones sur nos parcs. Nous sommes convaincus du potentiel que représente l'association des drones incroyablement fiables de Delta Drone et du système complet de création et de gestion de spectacles de drones de Dronisos. Elle permettra d'écrire dans le ciel des histoires encore plus belles".