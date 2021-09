Delta Drone est bénéficiaire pour la première fois depuis 10 ans !

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Delta Drone réalise un chiffre d'affaires de 6,98 millions d'euros (13,41 ME en 2020). L'Ebitda est une perte de -3,22 ME (-4,3 ME en 2020) pour -4,34 ME de résultat opérationnel.

Le résultat net part du groupe ressort à +87 kE (-9,96 ME en IFRS pour 2020).

Alors que Delta Drone a fêté en début d'année son 10e anniversaire, le résultat part Groupe est bénéficiaire pour la première fois de son histoire. "C'est un tournant historique pour l'entreprise, sans doute également pour le secteur tout entier. Tout laisse à penser en effet que les sociétés comparables relevant du secteur des drones civils, à l'échelle du monde entier, présentant des comptes bénéficiaires doivent au mieux se compter sur les doigts d'une main !", estime le management qui poursuit : "La performance est d'autant plus remarquable qu'elle s'appuie exclusivement sur des bases industrielles, sans incidence d'éléments de nature exceptionnelle. Elle revêt donc un caractère structurel et pérenne, au-delà d'éventuels turbulences conjoncturelles possibles du fait de contraintes exogènes (crise sanitaire, tensions géopolitiques internationales, pénurie de composants, etc.)".

Quelle stratégie ?

Le modèle économique du Groupe est aujourd'hui très clair, il repose sur une stratégie de dronification progressive de secteurs ciblés de dimension mondiale, au moyen de solutions professionnelles complémentaires des usages traditionnels, notamment en matière de ressources humaines. L'arrivée à maturité de ce modèle a nécessité plusieurs années de gestation, parfois de tâtonnements comme dans toute démarche très exploratoire issue de technologies innovantes.

Comme déjà mentionné plus haut, le secteur des drones civils à usage professionnel est très capitalistique. A cet égard, il ne s'agit plus, pour Delta Drone, de financer des pertes, mais bien d'accompagner, soutenir et amplifier le développement, tant technologique que géographique.

Outre les 2,6 ME de trésorerie disponible au 24 septembre 2021, le Groupe dispose encore à ce jour d'un potentiel de 17 ME de ressources additionnelles, du fait du contrat d'Ornan signé en octobre 2020 avec le fonds d'investissement américain Yorkville Advisors.

Ce type de financement entraîne inéluctablement un phénomène de dilution pour les actionnaires. "Pour autant, nul ne sait aujourd'hui l'ampleur de cette dilution, dans la mesure où le nombre d'actions issu de ces mécanismes est directement lié au niveau du cours de bourse, et donc au montant de la capitalisation boursière : plus cette dernière est élevée, et moindre sera l'ampleur de la dilution", explique le management.

Delta Drone rappelle n'avoir quasiment pas de dettes bancaires. Le groupe présente d'ailleurs une structure bilancielle très solide au sein de laquelle les capitaux propres et la trésorerie représentent des parts significatives du total du bilan (respectivement 61% et 16%).

Perspectives à court terme

Du fait de son ancrage sur trois continents, Delta Drone se doit de raisonner avec une vision mondiale de la situation actuelle. Force est donc de constater que la pandémie n'évolue pas de manière identique dans toutes les régions du monde. Elle continue de fortement perturber les déplacements et les échanges internationaux, elle a également créé une situation préoccupante de pénurie de certains composants indispensables à la fabrication des systèmes.

Malgré un contexte sous tension, le chiffre d'affaires consolidé de Delta Drone devrait, pour l'ensemble de l'exercice 2021, s'inscrire en progression marquée par rapport à l'exercice précédent.

En termes de résultat, tout est mis en oeuvre pour que la tendance observée au 1er semestre puisse se confirmer au second.