Delta Drone : en perte de 5 ME au terme du 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, les quatre branches de Delta Drone réalisent un chiffre d'affaires consolidé en progression de 22%, s'établissant à 8,5 millions d'euros (6,98 ME au 1er semestre 2021). Les premières commandes liées aux systèmes ISS Spotter et Countbot sont effectives.

Le début de l'année 2022 a été marqué par la fin des lourds investissements de R&D et le début de la commercialisation des systèmes Countbot et ISS Spotter. Cependant, il est apparu nécessaire, en parallèle, de travailler à l'abaissement significatif des charges de fonctionnement. Ce programme de forte réduction des charges de fonctionnement en France (branche DDSA) est achevé et produira effet dès le 2e semestre.

Avec un Ebitda en perte de -4,66 ME au 1er semestre 2022 (-3,22 ME un an plus tôt), Delta Drone enregistre un résultat opérationnel de -6,43 ME (-4,34 ME au 1er semestre 2021).

Le résultat net part du groupe est une perte de -5,07 ME au 1er semestre.

Delta Drone dispose de 2,32 ME de trésorerie (5,36 ME au 30 juin 2022) après une levée de fonds de 3 ME venant pérenniser la trésorerie. Rappelons que Delta Drone a émis, en deux tranches le 15 juillet et le 15 septembre, dans le cadre d'émissions réservées au profit de certains investisseurs, un nombre total de 60.000 obligations simples (OS) d'une valeur nominale de 56 euros (50 euros chacune) représentant un emprunt obligataire d'un montant principal total de 3,36 ME, pour un produit brut de 3 ME. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission et ne participant pas à celle-ci serait ramenée à 0,11% sur une base diluée, après émission des actions nouvelles.